Recuperado, Leandrinho volta a ser esperança de vitórias do Daejeon pela K-League

O Daejeon Citizen terá um reforço caseiro para voltar ao caminho das vitórias pela K-League. Recuperado de lesão, o atacante Leandrinho retorna à equipe e deve estar à disposição para o duelo contra o Suwon Bluewings, no próximo domingo (9).

Ex-Internacional, o jogador de 28 anos comemora seu retorno e faz uma projeção para o próximo jogo. Com oito assistências e três tentos marcados em 2023, o brasileiro lidera a participação em gols do clube sul-coreano na temporada.

"É uma felicidade imensa poder voltar a jogar novamente. Infelizmente perdi os dois últimos jogos, mas pude me recuperar bem e estou 100% para o duelo contra o Suwon Bluewings. Tenho certeza que a equipe fará uma boa partida para voltarmos a vencer no campeonato e brigar pelas primeiras posições", afirmou o atacante Leandrinho.

A última vitória do Daejeon foi justamente quando o brasileiro esteve presente em campo. Na ocasião, a equipe venceu o Gangwon por 2 a 1, com duas assistências de Leandrinho. Apesar do bom desempenho individual, o jogador destaca o trabalho coletivo da equipe.

"Estou aqui para ajudar a equipe, seja com gols ou assistências, e fico feliz de estar colaborando com as vitórias. Isso é fruto do meu trabalho desde a pré-temporada. Mas acredito que o trabalho coletivo sobressai o individual, então valorizo bastante o grupo que tem trabalhado em busca das vitórias", destacou o brasileiro.