Autor de duas assistências, Gabriel Ramos celebra retorno das vitórias pelo Bucheon pela K-League

Um dos destaques na goleada do Bucheon sobre o Cheongju, por 4 a 0, no último domingo (23), o meia-atacante Gabriel Ramos celebrou o retorno das vitórias da equipe pela K-League 2. Autor de duas assistências no duelo, o brasileiro ajudou o time a quebrar uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer na liga.

Gabriel falou sobre a importância do triunfo e a volta da confiança da equipe para os próximos jogos. Com 13 pontos, o Bucheon ocupa a sexta colocação da K-League 2 e segue na briga pelo acesso à divisão de elite sul-coreana.

"É uma vitória importante para voltar a confiança no restante da competição. Viemos de três revés seguidos, mas conseguimos trabalhar ao longo da semana, e consertamos os erros o mais rápido possível para a gente poder seguir na briga pelo acesso", ressaltou.

Gabriel fala sobre adaptação na Coreia do Sul e busca o primeiro gol pelo Bucheon

Em sua primeira temporada na Coreia do Sul, Gabriel afirma que o momento ainda é de adaptação e busca seu primeiro gol em solo sul-coreano. Entre os titulares nos últimos três jogos, o brasileiro aos poucos tem ganhado seu espaço na equipe e diz que com o tempo os gols vão sair naturalmente.

"Tem sido um momento de adaptação aqui na Coreia. Mas estou muito feliz com o que eu venho apresentado, tanto nos treinos quanto nos jogos. O futebol daqui é muito diferente e eu tenho me dedicado ao máximo para mostrar o meu futebol e ajudar o Bucheon nesta temporada", afirmou Gabriel Ramos.

"Marcar gols é sempre importante, a gente fica ansioso quando os gols não saem, mas com o dia a dia, jogo após jogo, os gols vão sair naturalmente", complementou.

O meia-atacante Gabriel Ramos e o Bucheon terão a semana livre de trabalho. A equipe do brasileiro retorna a campo apenas no próximo dia 2 de maio, contra o Asan Mugunghwa, em casa.