Eduardo Mancha destaca confiança após marcar novamente pelo Ventforet Kofu: “Muito importante”

Em sua segunda temporada no futebol japonês, o zagueiro Eduardo Mancha é titular absoluto do Ventforet Kofu. No primeiro ano, entrou para a história do clube, conquistando a Copa do Imperador.

Pela J-League 2, o brasileiro já marcou dois gols em 2023 e é um dos pilares da equipe. Após balançar as redes novamente, na goleada contra o Blaublitz Akita por 5 a 1, o defensor ressaltou a importância do gol, individual e coletivamente.

"É um gol muito importante pra mim, porque, além de ajudar a equipe na goleada, ajuda bastante na minha autoconfiança. Estou sempre buscando evoluir, visando o melhor pro time em todas ocasiões, então fico feliz de conseguir ajudar em uma vitória importante para nós na liga", destacou.

Com 40 pontos, Kofu ocupa a sexta colocação na J-League 2 e está firme na briga pelo acesso. Com muitos times na busca por uma vaga na elite japonesa, a equipe de Mancha está a três pontos do vice-líder Tokyo Verdy. Para ele, à goleada dá confiança para o elenco na sequência do campeonato.

"A briga na parte de cima está bem embolada e seguimos nela, porque esse é nosso objetivo essa temporada. Queremos conquistar o acesso e sabemos que temos um elenco qualificado para isso, então essa goleada nos dá moral pra sequência e seguimos na caça aos times que estão poucos pontos à nossa frente", afirmou.