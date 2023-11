Eduardo Mancha avalia desempenho do Ventforet Kofu na J.League 2 e destaca foco na Liga dos Campeões da Ásia

O Ventforet Kofu ficou muito próximo de brigar pelo acesso à primeira divisão japonesa. Após terminar a J.League 2 na 18ª colocação no ano passado, a equipe melhorou a campanha nesta temporada e encerrou o campeonato em oitavo lugar, apenas duas posições abaixo da zona de classificação para os playoffs.

Zagueiro do clube, o brasileiro Eduardo Mancha fez uma análise do desempenho da equipe e ressaltou o rendimento positivo apresentado pelo time ao longo das 42 rodadas do torneio.

“Fizemos uma boa competição. Nosso objetivo era subir para a primeira divisão, mas, com todas as dificuldades que tivemos, ainda assim conseguimos brigar sempre na parte de cima da tabela. Perdemos pontos em casa durante o segundo turno que acabaram nos prejudicando, mas acredito que, se mantivermos a base do time, lutaremos novamente para conquistar o acesso na próxima temporada”, disse o defensor.

Com o término da J.League 2, o Kofu volta suas atenções para a Liga dos Campeões da Ásia. A equipe lidera o Grupo H da competição com sete pontos e, na rodada passada, goleou o Zhejiang pelo placar de 4 a 1.

“Agora nosso foco é a Liga dos Campeões da Ásia, já que estamos perto de conquistar a classificação. Temos um jogo em casa que pode nos deixar com um pé na próxima fase, e atingir esse objetivo seria um feito histórico para o clube”, declarou Mancha.

O próximo jogo do Kofu na competição internacional será no dia 29 deste mês, em casa, às 07h (de Brasília), contra o Melbourne City. Depois, o time encerra sua participação na chave visitando o Buriram United no dia 12 de dezembro, também às 07h.