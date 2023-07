João Guimarães se destaca e assina com time da primeira divisão da Eslováquia

O meio-campista brasileiro João Guimarães foi destaque do MFK Snina na temporada passada. O bom desempenho do atleta e da equipe fez com que João fosse alvo de times de mais destaque no país e o jogador assinou por dois anos com o MFK Dukla Banska Bystrica da primeira divisão.

O jogador teve passagem por Água Santa e XV de Piracicaba no Brasil, e Humenné da Eslováquia.

João pode jogar em diversas posições pelo meio campo, o atleta tem capacidade de marcar e atacar como um meio-campista moderno e pode atuar tanto centralizado como aberto pela esquerda.

O MFK terminou em quinto colocado na temporada passada e busca nesse ano o título do campeonato com os reforços que chegaram na janela do verão europeu.

O time disputará amistosos de preparação até o dia 28 de julho, quando estreia no campeonato local.