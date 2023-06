Sem sofrer gol, zagueiro Franklin valoriza vitória da Inter de Limeira em clássico e crê em CRAC com “sangue nos olhos” após duelo do turno

Vencer é bom, vencer e sem sofrer gol é melhor ainda. É o que garante o zagueiro da Internacional de Limeira: Franklin. Ele foi titular da defesa alvinegra no último sábado, quando a equipe de Limeira fez valer o fator casa e venceu o duelo regional contra o XV de Piracicaba por 1×0. Foi a segunda vitória seguida da Inter na Série D,, que consolidou o time no G-4 da grupo 7.

Presente nas 10 partidas da Internacional de Limeira na Série D, Franklin valorizou o último resultado, principalmente o fato de os mandantes terem saído de campo sem ter sua meta vazada.

“Nós defensores vínhamos nos cobrando bastante de terminarmos uma partida sem sofrer gol. Por isso, valorizamos muito a última vitória. É preciso dividir os méritos com a comissão técnica do professor Júnior Rocha, que trabalhou bastante o sistema defensivo na semana pré-jogo contra o XV de Piracicaba. Todo o nosso esforço nos treinos gerou resultado. Entendemos bem os princípios do nosso treinador e deu tudo certo. Conseguimos fazer um gol, não fomos vazados e saímos de campo felizes pelos três pontos”, explicou o zagueiro de 24 anos.

Foto: Jota Produtor/Inter de Limeira

Com 15 pontos, a Inter de Limeira divide a vice-liderança da sua chave com o CRAC. Justamente as duas equipes se enfrentam no próximo sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho. Quando mediram forças no turno, em solo goiano, empataram em 2×2.

“Estávamos perdendo de 2×0 para eles e fomos buscar o empate no final da partida, faltando cinco minutos para acabar o jogo. Naquela partida, o empate teve sabor de vitória para nós e para eles foi de derrota. Por isso, creio que eles virão com sangue nos olhos. Vai ser uma partida difícil, porém, teremos mais uma semana cheia de trabalho. Com muita disciplina e os trabalhos da comissão técnica podemos sim sair de campo vitoriosos no próximo sábado e, assim, encaminharmos nossa classificação”, concluiu Franklin.