Austrália estreia com o pé direito e vence a Irlanda na Copa do Mundo

Austrália e Irlanda estrearam nesta quinta-feira (20), pela Copa do Mundo feminina 2023. A partida aconteceu no Accor Stadium, no Parque Olímpico de Sydney e contou com vitória das anfitriãs .

Em uma partida pouco movimentada no primeiro tempo, as Matildas fizeram o dever de casa com Catley, de pênalti, no segundo tempo e somaram os primeiros três pontos no Grupo B, que ainda conta com Canadá e Nigéria.

Sem Sam Kerr, Austrália consegue a vitória

Por se tratar de uma estreia de Copa do Mundo, era de se esperar que as equipes estivessem nervosas durante o primeiro tempo e foi o que aconteceu. Tanto Austrália quanto Irlanda tiveram poucas oportunidades de gol na primeira etapa que foi bem estudada.

Além disso, as Matildas tinham um desfalque de peso: a atacante Sam Kerr, eleita segunda melhor do mundo em 2021, que estava lesionada e só deve retornar na terceira partida da fase de grupos.

Ainda assim, nas poucas chances que teve nos primeiros 45 minutos, as australianas pecaram nas finalizações com Raso e Foord mandando pra fora, e Gorry parando em Brosnan.

Gol sai cedo na segunda etapa

O segundo tempo levou apenas cinco minutos para ser decidido. Cooney-Cross jogou a bola na área e Sheva derrubou Raso. A árbitra brasileira Edna Alves assinalou o pênalti, que foi convertido por Catley, abrindo o placar.

A Irlanda ainta tentou mexer para buscar o empate, mas parou na forte defesa australiana. Aos 25, McCabe tentou um gol olímpico, mas a goleira Arnold, atenta ao lance, afastou. Já nos acréscimos, Megan Connolly cobrou uma falta com perigo. A bola desviou na barreira e passou rente à trave.

No úlltimo minuto ainda deu tempo de Arnold salvar as Matildas do empate após uma bobeada da zaga. Ela defendeu o chute de McCabe dentro da área e garantiu o 1 a 0.

Classificação e agenda

Com a vitória, a Austrália chega aos três pontos, enquanto a Irlanda fica com zero. No outro jogo do grupo B, Canadá e Nigéria irão estrear nesta quinta-feira (20), às 23h30.

Na segunda-rodada, o Canadá encara a Irlanda na quarta-feira (26), às 09h, no HBF Park. No dia seguinte, às 07h, é a vez da Austrália enfrentar a Nigéria, no Suncorp Stadium.