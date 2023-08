Arábes investem no mercado brasileiro e levam joia com passagem pela de base do Palmeiras e São Paulo

Aos 20 anos, o zagueiro brasileiro é mais uma das contratações feitas pelo mercado árabe, em busca de fortalecer o futebol local. Kaylan teve passagens pelas categorias Sub-17 do São Paulo, e Sub-20 do Palmeiras.

O defensor estava no Volta Redonda, equipe pela qual deu seus últimos passos na base, e então subiu ao profissional, integrando o elenco nos treinamentos, entretanto sem atuar no time. A oferta dos árabes convenceu a equipe do Esquadrão a vender o defensor, que já inclusive se apresentou na nova equipe:

“Muito feliz por essa oportunidade, a liga dos Emirados vem se fortalecendo cada vez mais, e o nível de competitividade, é equivalente à série C que eu poderia disputar com o Voltaço. É uma chance única, que quando recebemos a proposta, eu e meus empresários da Fama Empresariado discutimos e acertamos ser o melhor para minha carreira neste momento”, celebrou o defensor.

Kaylan fala sobre objetivo do acesso com o Al Dhaid

Pela equipe dos Emirados, o jovem defensor firmou um contrato válido por um ano, onde nesta temporada irá disputar a segunda divisão nacional, em busca de conquistar o acesso e retornar a elite do futebol árabe, onde estava a equipe na última temporada.

“É uma mudança muito grande no cotidiano, no dia a dia e cultural. Mas estarei sempre acompanhado de Deus, e tenho ao meu lado, meus amigos e meus familiares que vão me acompanhar de longe nessa jornada. Será um ano de muito aprendizado e evolução, e que com certeza mudará minha carreira daqui em diante”, afirmou Kaylan