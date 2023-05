Cléo Silva valoriza ponto fora e pede concentração total do Brusque na sequência de dois jogos em casa

Depois de vencer o Volta Redondano Augusto Bauer por 3×2, o Brusque visitou o CSA no último sábado e trouxe um ponto de Alagoas ao segurar o empate sem gols. Com o resultado, o time catarinense chegou aos sete pontos na tabela de classificação da Série C ocupando a sétima colocação.

“A Série C é uma competição bastante difícil e equilibrada. Conquistar um ponto fora de casa é sempre importante. O CSA é uma equipe que também veio da segunda divisão e, com certeza, vai brigar por uma das quatro vagas”, analisou Cléo Silva.

Depois de voltar à equipe na vitória sobre o Volta Redonda, Cléo Silva espera que a equipe faça um grande papel na sequência de jogos dentro de casa. “Temos dois jogos seguidos diante dos nossos torcedores e precisamos de concentração total para conquistarmos os resultados. Serão dois jogos difíceis contra São José-RS e Remo, mas temos que fazer o fator casa prevalecer para nos mantermos na parte de cima da tabela de classificação”, finalizou o jogador.

O duelo contra o São José-RS acontece no próximo sábado (27), às 17 horas. Já a partida contra o Remo, está programada para o próximo dia 03, às 19 horas, no Augusto Bauer.