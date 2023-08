Técnico da Holanda, Andries Jonker elogia atitude de Van de Donk após cartão amarelo

Na madrugada deste domingo (6), a seleção da Holanda conseguiu avançar às quartas de final da Copa do Mundo Feminina após vitória diante da África do Sul, pelo placar de 2 a 0.

As africanas começaram a partida com melhor desempenho, mas a Holanda rapidamente abriu o placar com Roord aproveitando rebote em cobrança de escanteio. A África do Sul seguiu apostando nos contragolpes e não cedeu muito espaço para as holandesas, que contaram com a goleira Van Domselaar para impedir o empate.

O desempenho melhorou apenas no segundo tempo com maior ocupação do terço final e domínio das ações, confirmando o favoritismo até a marcação do segundo gol, quando Beerensteyn experimentou de longe e contou com a colaboração da goleira Swart.

No entanto, o assunto dominante no pós-jogo acabou sendo a suspensão de Daniele van de Donk. A meia deixou o campo chorando após receber cartão amarelo e não disputará as quartas de final contra a Espanha. O cartão ocorreu na falta contra Kharabo Dhlamini, no segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o técnico Andries Jonker garantiu que seguirá contando com a jogadora nas semifinais caso a seleção avance contra a Espanha.

"Viemos para cá com a convicção de vencer todos e isso significa todas as seleções, incluindo África do Sul e Espanha. Portanto, este não precisa ser o último jogo de Danielle. Ela pode voltar para a semifinal.", disse Jonker.

"Danielle está decepcionada com o segundo cartão amarelo, nós também estamos desapontados, mas conhecemos as regras e entendo porque o árbitro deu. Danielle tem qualidades universais que realmente fazem parte do jogo e se ela não jogar, não temos essas qualidades. É um quebra-cabeça que temos que resolver nos próximos dias, mas temos vários meio-campistas que podem entrar e jogar.", afirmou o técnico holandês.

Além disso, Jonker fez ressalvas em relação ao desempenho de sua equipe no primeiro tempo, reconhecendo que a Holanda cedeu espaços para a África do Sul.

"Não começamos tão mal, mas jogamos contra nós mesmos depois de alguns minutos. Perdemos muitas bolas e demos à África do Sul a possibilidade de triunfar. Nossa goleira defendeu muitos chutes de perigo, mas no segundo tempo fomos muito melhores, tivemos mais controle do jogo e fizemos o segundo gol. Depois disso, merecíamos a vitória.", concluiu Jonker