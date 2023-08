Em novo desafio, Léo Ceará analisa início no futebol coreano

Após passagens por Santo André e ABC nesta temporada, Léo Ceará aceitou um desafio até então inédito na sua carreira. O meia-atacante se transferiu recentemente ao Gyeongnam, da Coreia do Sul, onde disputa a segunda principal divisão do país.

Mesmo sendo algo novo, o atleta esbanja otimismo e destaca quais são as impressões iniciais tidas no futebol asiático.

“Estou muito feliz com a experiência. Estou focado aqui no campeonato e quero buscar sempre melhorar o meu ritmo de jogo” - afirmou o atleta, que conquista aos poucos espaço na nova equipe.

Diante das características percebidas no campeonato local, Léo Ceará também ressalta um estilo de jogo com o qual está precisando se habituar neste seu início no futebol asiático.

“O estilo de jogo daqui é bem diferente. Bastante intenso e, por isso, precisa estar bem-preparado. Mas acredito que estou me adaptando bem” - afirmou o jogador natural de Quixeramobim (CE).

Por fim, confiando no seu desenvolvimento junto ao Gyeongnam, Léo Ceará também ressalta quais são as suas expectativas visando a sequência da temporada na Coreia do Sul.

“Estou bem feliz aqui, espero terminar bem o campeonato. Ainda mais se a gente subir para a K1(primeira divisão). Vou fazer de tudo para terminar bem e se der tudo certo renovar. Algo que me deixaria muito feliz” - concluiu o brasileiro.