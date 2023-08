Flamengo vira o jogo e conquista importante vitória fora de casa no Brasileirão Sub-20

Na noite desta sexta-feira (4), o Flamengo conseguiu um resultado crucial em sua luta por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao derrotar o Santos, de virada, por 2 a 1, em um emocionante duelo fora de casa. Miguelito abriu o placar para os Meninos da Vila no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, mas, com gols de Pedrinho e Lorran, os Meninos da Gávea reverteram o placar adverso e agora precisam apenas de um empate no Rio de Janeiro para carimbarem a classificação à decisão do torneio nacional.

Domínio dos Meninos da Vila

O primeiro tempo foi todo do Peixe, que dominou a partida desde o início. Em Santo André, os talentosos jovens da Vila Belmiro precisaram de apenas dois minutos para abrir o placar, com um golaço de Miguelito, que arriscou de fora da área e acertou o alvo. A partir daí, o Santos pressionou, criou oportunidades de gol e dificultou a vida do goleiro Kauã Santos, tornando o jogo complicado para o Rubro-negro. Somente nos minutos finais da etapa inicial, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e encaixar alguns contra-ataques perigosos, mas o atacante Pedrinho desperdiçou a melhor chance de empatar antes do intervalo.

Foto: Divulgação / Santos FC

Virada dos Meninos da Gávea

Entretanto, o Flamengo não se abalou e voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva. O Santos ainda tentou ampliar sua vantagem e criou duas chances claríssimas antes do empate, mas a estrela do meia Lorran brilhou. Ele marcou o primeiro gol do Flamengo e participou da jogada que resultou no gol de Pedrinho, completando a virada rubro-negra.

Nos acréscimos, o Flamengo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol, mas a zaga do Santos mostrou eficiência e salvou em cima da linha, evitando um placar ainda mais elástico.

🔴⚫️É DE VIRADAAAA



Fim de jogo na semi do Brasileirão Sub-20!!! Os #GarotosDoNinho vencem o Santos por 2 a 1, pelo jogo da ida! Lorran, com passe de Daniel Sales, e Pedrinho, com assistência de Petterson, marcaram para o Mengão! #VamosFlamengo



📸: Pedro Ernesto Guerra… pic.twitter.com/Pzels0boXc — Flamengo (@Flamengo) August 4, 2023

Próximo jogo

A partida decisiva será no dia 12 de agosto (sábado), com início às 11h30 (horário de Brasília). O Rubro-negro com qualquer vitória ou um empate garantirá a vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já o Peixe buscará uma vitória por dois gols ou mais de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, independentemente do placar, o confronto será decidido nos pênaltis.