Vice-artilheiro em 2023, Willyan Barbosa prevê Seoul na briga entre os primeiros da K-League

O atacante brasileiro Willyan Barbosa tem sido um dos destaques do Seoul nesta temporada pela K-League - divisão de elite do futebol sul-coreano. Vice-artilheiro da equipe, com cinco gols marcados, o camisa 94 ocupa o top-3 em participações em gols do time em 2023.

Willyan festeja os seus números nesta primeira metade da temporada e busca melhorar ainda mais suas contribuições de gols até o fim do ano. O atacante pertence a outro clube sul-coreano, o Daejeon Citizen, e está emprestado ao Seoul até dezembro.

"Fico muito feliz com minhas participações em gols e artilharia da equipe. O importante é contribuir com os resultados, e espero continuar ajudando a equipe com gols, assistências e, principalmente, na conquista dos três pontos", disse Willyan, que tem disputado pela primeira vez a divisão de elite sul-coreana.

A equipe do brasileiro atualmente ocupa a quarta colocação da K-League, com 38 pontos, e segue na briga pelas seis primeiras colocações da tabela, que irão disputar os playoffs posteriormente. O atacante Willyan Barbosa prevê o Seoul na briga pelas primeiras posições da tabela.

"Para essa segunda metade do campeonato é manter o mesmo foco e nível, pois precisamos continuar nessa briga lá em cima, entre os seis primeiros. A gente sabe que tem muita coisa em jogo, como uma vaga na AFC, e é muito importante continuarmos lá no alto da tabela", afirmou.

O Seoul volta a campo justamente contra o ex-clube de Willyan, o Daejeon Citizen. As duas equipes se enfrentam neste domingo (13).