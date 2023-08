Ange Postecoglou defende escolha dos onze iniciais após a eliminação “Precisamos dar aos jogadores a oportunidade de contribuir”

Na tarde desta terça-feira (29), o Tottenham foi eliminado da Carabao Cup pela equipe do Fulham. As equipes empataram no tempo normal em 1 a 1, mas na disputa de pênaltis os Spurs foram superados.

Técnico fez uma análise sobre o jogo e suas decisões

Após a partida o comandante da equipe do Tottanham, Ange Postecoglou foi questionado sobre o jogo, mas principalmente sobre a escolha dos titulares.

O australiano fez uma série de mudanças para a viagem ao oeste de Londres, no total foram 9. Richarlison e Micky van de Ven foram os únicos jogadores a manterem suas vagas após a vitória contra o Bournemouth.

Entre os que entraram estavam Giovani Lo Celso e Pierre-Emile Hojbjerg, que podem deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências. Ele até chegou a escalar Manor Solomon de titular, o jogador fez sua primeira partida no clube.

Ainda em campo o técnico comentou sobre o resultado e se mostrou um pouco abatido.

“Obviamente decepcionado com o resultado, sendo eliminado da copa. Não estávamos no nosso melhor nível, especialmente no início, o que não foi surpreendente considerando a quantidade de alterações que fiz. Muito dos nossos jogadores iniciaram pela primeira vez na temporada nesta noite.”

Ele completou falando de como viu o time tecnicamente na partida.

“Nos faltou coesão e fluência. Mas eu realmente gostei da maneira como nos mantivemos lá. Existem muitas maneiras diferentes de crescer como equipe e mostramos um verdadeiro caráter esta noite. Tivemos nossos momentos no segundo tempo para talvez vencer. Não conseguimos ultrapassar a linha e perdemos nos pênaltis.”

Quando perguntado sobre o fato dessas várias alterações passarem uma sensação de que o clube não estaria dando a devida importância a copa, ele defendeu suas decisões e disse não ter menosprezado a competição.

“É a minha prioridade, mas que oportunidade eu teria de descobrir mais sobre os nossos jogadores além deste jogo? Todos fazem parte do nosso clube. Achamos que eles conseguiriam trazer uma energia diferente esta noite, e isso não significa que a copa ou qualquer jogo não seja nossa prioridade.”

“Na minha perspectiva, estamos na fase de descoberta, por isso precisamos descobrir e dar aos jogadores a oportunidade de contribuir. Porque é por isso que eles estão aqui, eles não estão aqui apenas para fazer números. Eles continuam trabalhando duro e mereceram a oportunidade de sair e jogar esta noite.”

Ange Postecoglou também falou sobre a atuação do atacante Richarlison, além de responder uma dúvida de possível lesão do brasileiro. Ao final ainda projetou uma futura melhora do seu setor ofensivo, que vem recebendo olhares de desconfiança após a saída de Harry Kane.

“Acho que ele levou uma pancada. Acho que, como todo mundo tem falado sobre isso, é ótimo para ele marcar um gol, mas acho que ele jogou melhor para nós nos outros jogos. Eu sei por que outras pessoas olham para isso e entendo, mas para mim trata-se de contribuir para o nosso futebol, para a forma como jogamos.”

“Achei que perdemos demais a bola esta noite, não só ele, mas alguns jogadores daquele setor. É uma parte importante do nosso jogo e é nisso que quero que Richy melhore. Acho que os gols virão. Nossos atacantes, nossos jogadores de ataque terão oportunidades de marcar.”

Agenda

Após essa dura eliminação, o Tottenham volta a campo neste sábado (02), contra o Burnley, às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela 4° rodada da Premier League.