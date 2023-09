Com dois de Scamacca, Atalanta conquista vitória contra Monza

Excelente estreia da temporada no Gewiss Stadium, a Atalanta chega a vitória contra o Monza. Na terceira rodada da Série A 2023-2024, os nerazzurri venceram com um placar de 3 a 0 graças ao gol de Éderson e aos dois gols de Scamacca. Com o resultado a Atalanta tornou-se a terceira colocada com 6 pontos, já o Monza é o 14º com apenas três pontos ganhos.

O Jogo

Em partida equilibrada no primeiro tempo, Musso acompanha bem o casquinha de Gagliardini aos 18' e três minutos depois Koopmeiners, , falha o alvo com o cabeceio. Aos 23 minutos foi preciso um grande reflexo de Di Gregorio para defender o desvio aéreo de Scamacca na linha, depois Scalvini marca, mas estava impedido e o gol foi anulado.

O gol, porém, só foi adiado por mais um tempinho. Aos 35 minutos após cobrança de escanteio: De Ketelaere recebeu um cruzamento na área e passou para Éderson que encontrou a abertura certa para vencer Di Gregorio. Resposta de Monza aos 38 minutos com Colpani, mas Musso rejeita a finalização de esquerda dos ex-nerazzurri. Já aos 42 , ainda da primeira etapa a Atalanta chegou ao segundo gol, com Scamacca apos receber cruzamento da esquerda só teve o trabalho de cabecear pro fundo da rede.

No segundo tempo, Scamacca também encontra mais um gol aos 62 minutos: no passe preciso de Koopmeiners, ele bloqueia e chuta com o pé esquerdo na entrada da área para o 3 a 0. É o gol que fecha a partida, até porque Di Gregorio bloqueia o excelente chute de Muriel aos 87 minutos e Holm, que estreava pelos Nerazzurri, aos 94 minutos.

Sequência

Agora o campeonato é interrompido devido aos compromissos das seleções nacionais. Porém, em sua volta no dia 17 de Setembro, um domingo o Monza irá encarar o Lecce as 10H, em casa. Já a terceira colocada Atalanta vai a campo no mesmo dia só que as 13H. Os nerazzurri irão enfrentar a Fiorentina fora de casa.