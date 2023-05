Juventus vence Atalanta e vaga na Champions fica mais próxima

Em mais um duelo direto por vaga na Liga dos Campeões a Juventus venceu a Atalanta por 2 a 0 e se tornou vice-lider do Campeonato Italiano. A Velha Senhora ganhou pela segunda vez consecutiva no campeonato. Os gols foram marcados por Iling-Junior, que vem jogando na equipe profissional e na base, tendo iniciado hoje sua primeira partida como titular, e Dusan Vlahovic.

Na etapa inicial, as equipes criaram oportunidades para gols, mas não conseguiram finalizar bem. A Juventus teve uma chance clara com Di Maria em erro na saída de bola do adversário. A Atalanta carimbou a trave com Scalvini em uma cobrança de escanteio. Em lance mais para o final da primeira etapa, Pasalic chutou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o jovem Samuel Iling Jr, tabelou com Adrien Rabiot e apareceu para receber o passe de volta. O chute bateu no poste antes de entrar e dar vantagem à Juve, que soube converter sua posse em gols.Logo depois, a Atalanta tomou conta do jogo tendo uma posse não efetiva esbarrando no bom sistema de marcação adversária com 24 chutes ao todo. Ficando fácil para Szczesny sair de campo sem ser vazado.

Vlahovic substituiu Arkadiusz Milik restando pouco mais de meia hora para acabar a partida. No meio dosegundo tempo houve insultos racistas da torcida da Atalanta dirigidos a Dusan Vlahovic. Isso acontece com croatas, bósnios, sérvios e qualquer outro grupo étnico vindo dos Bálcãs. A partida chegou a ser paralisada por conta disso, mas na volta as ofensas se repetiram. Nos acréscimos da segunda etapa, o sérvio teve a chance e contou com assistência de Federico Chiesa após rápido contra ataque . O gol saiu do jeito que o camisa 9 mais gosta: com tempo e espaço para escolher o canto da finalização dando números finais ao duelo.

SEQUÊNCIA

A Juventus chegou aos 66 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. A Atalanta ficou com 58 pontos e é 6ª colocada. No sábado, a equipe nerazzurri irá enfrentar a Salernitana, de Paulo Sousa, fora de casa. A Velha Senhora jogara contra a Cremonese, no domingo, em casa.