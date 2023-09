Genoa e Napoli ficam no empate

Um empate arrancado na raça! O Genoa ficou na igualdade do placar com a equipe do Napoli por 2 a 2, em sua casa, no estádio Luigi Ferraris, na região de Genoa, neste sábado (16). O time mandante abriu o placar com Mattia Bani e pouco tempo depois da volta do intervalo ampliou com Mateo Retegui. Porém, o Napoli foi aguerrido, batalhou até o último minuto e conseguiu arrancar o empate fora de casa com gols de Giácomo Raspadori e Matteo Napolitano.

O início de partida foi movimentado por parte do time visitante que nos primeiros 40 minutos de jogo dominou cada segundo com uma posse de bola superior a 70%, dando a entender que o time de Rudy Garcia iria massacrar o adversário também no placar, mas não foi bem assim.

Aos 40 minutos do primeiro tempo veio a primeira finalização do Genoa no jogo. E o Goleirão do Napoli mandou a bola venenosa para escanteio. Era tudo o que a equipe da casa precisava para marcar o seu primeiro gol no jogo. Após bela cobrança de escanteio a bola foi parar na cabeça de Mattia Banni, zagueiro que curtia um momento de atacante do time, cabeceou forte para o fundo da rede. Cerca de cinco minutos depois quase sem acréscimos o árbitro encerrou uma primeira etapa que mentia a história do jogo.

Na segunda etapa da partida o Genoa voltou mudado e gostando jogo. Fez pressão na saída de bola do adversário e conseguiu chegar ao segundo gol. Com 56 minutos de jogo no placar Mateo Retegui colocou a bola no fundo da rede após mais uma jogada de pressão, a bola sobrou para ele que sozinho sóchutou para o gol. Nesse momento dava a entender que o jogo havia mudado de lado e o Genoa sairia vencedor até por uma goleada.

O grande trunfo dos visitantes foi ter um treinador como Rudy Garcia que pode ter errado na escalação e na manutenção de alguns jogadores no segundo tempo, porém ele reconheceu seus erros e foi mudando uma peça de cada vez. Os gols da equipe foram feitos por jogadores que estavam no banco e agora parecem pedir passagem no time titular.

Giácomo Raspadori aos 76 minutos marcou o primeiro gol do Napoli, em jogada pelo lado direito do ataque o jogador driblou dois defensores e deu um corte para o meio para clarear e chutar para marcar o primeiro dos visitantes. O segundo gol veio aos 84 com Matteo Napolitano, que ao receber lançamento primoroso e completou a jogada, em belo bate pronto de três dedos para o fundo da rede, sem chances para o goleiro que nada pode fazer. O placar estava feito e o arbitro ainda foi benevolente dando 6 minutos de acréscimos para ver se alguém marcava, mas não foi dessa vez. Quando o placar bateu 96 o juíz apitou e acabou o sonho da vitória para ambas as equipes.

Sequência

O Genoa agora irá enfrentar o Lecce fora de casa na próxima sexta-feira (22), em jogo válido pela 5ªrodada da Serie A Calcio. Já, o Napoli vai a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Braga, em Portugal pela Liga dos Campeões da Europa 2023-2024.