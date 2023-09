Napoli vence Braga fora de casa em estreia na Champions League

No Estádio de Braga, mais conhecido como "A Pedreira" o time da casa, o Braga, foi derrotado por 2 a 1 pelo poderoso atual campeão italiano, o Napoli, nesta quarta-feira (20), em Portugal. Os gols da partida foram marcados por Bruma para os donos da casa. Para os visitantes o capitão Di Lorenzo deixou o dele e contou com a ajuda de Sikou Niakaté contra para fechar o placar da noite de Champions League.

Um jogo de muitas chances

O primeiro tempo deste eletrizante jogo começou com muitas chances para ambos os lados. Por volta do minuto 40 da primeira etapa o napoli já dominava mais as ações do jogo e com isso pressionava o Braga a cometer muitos erros em saída de bola. Em uma bobeada da defesa quase aconteceu um pênalti one o árbitro marcou a falta de ataque, voltou atrás marcando pênalti e então, foi chamado ao VAR para avaliar o lance e interpretar da maneira correta.

Depois de todo esse problema o árbitro marcou a falta em cima do zagueiro do Braga. Porém, aos 45 saiu o tão sonhado gol da equipe italiana. Di lorenzo no rebote de Ozimhen aproveitou que estava livre e chutou em um semi voleio, para a bola bater no travessão e entrar na meta do goleiro brasileiro Matheus, que vinha em boa partida tendo feito duas defesas miraculosas antes de tomar o gol.

Já no segundo tempo de partida, nada de tão interessante acontecia até os 75 minutos, quando a partida voltou a esquentar com ótimas defesas de ambos os goleiros em menos de cinco minutos. Mas o que deu ao jogo um outro tom foi o gol do Braga.

Bruma deu uma casquinha na bola cruzada no meio da área e encobriu o goleiro Meret que nada pode fazer. Pouco tempo depois, saiu o segundo Napoli. Em cruzamento pela esquerda de Zielinski a bola caiu nos pés de Sikou Niakate que ao tentar isolar a bola acabou fazendo o contrário. Resultado? Gol contra do zagueiro do Braga acabou dando a vitória aos visitantes.

Sequência

No próximo jogo do Braga, a equipe portuguesa pega Boavista, em casa, pela 6ª rodada do Campeonato Português, no domingo (24), as 16h30. Já pela 5ª rodada da Serie A Calcio, o Napoli vai a campo enfrentar o Bologna, fora de casa, no domingo as 13h.