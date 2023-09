Inter de Milão marca no fim e evita derrota para Real Sociedad em estreia na Champions

Na estreia da Champions League nesta quarta-feira (20), a Inter de Milão buscou empate no fim diante da Real Sociedad por 1 a 1 no Estádio Anoeta. Brais Méndez abriu o placar para os mandantes ainda no primeiro tempo, mas Lautaro Martínez deixou tudo igual próximo dos acréscimos da etapa complementar.

Com o resultado, a Inter de Milão fechou a primeira rodada em segundo lugar do Grupo D, enquanto a Real Sociedad terminou em terceiro lugar. O próximo compromisso da equipe italiana na Champions será contra o Benfica, no San Siro. A Real Sociedad terá pela frente o RB Salzburg, na Red Bull Arena.

Postura dominante da Real Sociedad impediu jogo ofensivo dos italianos

A Real Sociedad adotou postura muito ofensiva no início da partida e conseguiu as primeiras grandes chances. Logo com 2 minutos de jogo, Brais Méndez chutou firme com espaço e obrigou ótima defesa de Yann Sommer. Na sequência, Barrentxea arriscou de longe e acertou a trave.

Com apenas quatro minutos de jogo, a equipe catalã transformou o ímpeto ofensivo em gol. Após roubada de bola no campo ofensivo com pressão na saída de bola, Brais Méndez surgiu na meia-lua e chutou firme no canto direito para abrir o placar.

No restante do primeiro tempo, a Real Sociedad conseguiu manter o controle da partida mesmo com uma intensidade abaixo pois a Inter encontrou problemas em encontrar espaços e também entrou pouco inspirada, diferentemente do que ocorre no Campeonato Italiano.

A equipe de Simone Inzhagui conseguiu apenas um chute a gol, com apenas 0,02 xG, contra oito finalizações da Sociedad. Inzaghi parecia furioso durante grande parte da etapa inicial principalmente com o problema de movimentação de Arnautovic.

Inter buscou empate na individualidade

Entre todas as equipes envolvidas na Liga dos Campeões e na Liga Europa na temporada passada, apenas o Fenerbahçe (7,6) permitiu menos passes adversários por ação defensiva do que a Real Sociedad (7,9). Essa intensidade ficou evidente no primeiro tempo com a Inter "travada" no campo ofensivo.

O início da etapa complementar manteve o mesmo ritmo com a equipe da casa chegando ao gol adversário em algumas oportunidades de perigo, mas sem a mesma eficiência para definir os lances. Com apenas três minutos, Sommer fez uma defesa excelente na finalização de Oyarzabal na primeira trave.

Aos 20 minutos, a missão da Inter parecia que ficaria mais complicada depois que Barella foi expulso direto por entrada dura contra Braís Mendez, mas o VAR chamou e convenceu o árbitro a aplicar apenas um cartão amarelo em chamada controversa.

Na reta final, a equipe italiana ocupou o campo ofensivo graças à um recuo da Real Sociedad, que acabou pagando caro pela estratégia defensiva. Thuram chegou a balançar as redes em posição de impedimento, mas Lautaro Martínez brilhou aos 43' do segundo tempo em chute de primeira após cruzamento rasteiro na segunda trave, evitando a derrota da Inter na estreia.

Sequência

As duas equipes disputarão novas partidas neste domingo (24). A Inter de Milão volta a campo a partir das 7h30 pelo horário de Brasília, em duelo contra o Empoli, na quinta rodada da Serie A. Enquanto isso, a Real Sociedad terá pela frente o Getafe, a partir das 9h, no Estádio Anoeta, em La Liga.