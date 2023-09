Freiburg supera Olympiacos fora de casa em jogo de cinco gols na Europa League

Em partida cheia de gols nesta quinta-feira (21), o Freiburg superou o Olympiacos por 3 a 2 e abriu sua participação na UEFA Europa League 2023/24 com vitória fora de casa no Karaiskais Stadium.

Com a vitória, o Freiburg fechou a rodada na segunda colocação do grupo pois o West Ham venceu o Backa Topola por dois gols de diferença (3-1). O Olympiacos está em terceiro lugar, com saldo de gols -1 e nenhum ponto somado.

Na próxima rodada, o Backa Topola recebe o Olympiacos, enquanto o Freiburg terá pela frente o West Ham na Alemanha. Os jogos acontecerão no dia 5 de outubro.

Primeiro tempo cheio de alternâncias e Rodinei muito participativo

A partida começou movimentada pois Sallai abriu rapidamente o placar logo no início da partida com apenas nove minutos. Paschalakis não dominou o cruzamento de Nico Freire, mas o artilheiro Sallai apareceu livre e concluiu em uma bela finalização.

O Olympiacos tentou reagir após o gol sofrido rapidamente com Rodinei recebendo pela direita e percorrendo até a finalização buscando o lado esquerdo, mas a bola saiu ao lado da trave. Na sequência, foi a vez de Fourtounis experimentar por cima do gol na segunda trave após escanteio.

Na reta final do primeiro tempo, a equipe da casa buscou o empate graças ao cruzamento rasteiro de Rodinei pela direita na área onde El Kaabi aproveitou o espaço e escorou nas redes com categoria.

Aos 47', Masouras teve a oportunidade do gol após falha na defesa adversária e chutou na saída de Atnubolu, que defendeu com extrema categoria e evitou o gol. Contudo, o Freiburg conseguiu um pênalti aos 50' do primeiro tempo depois que Retsos derrubou Doan na grande área. Grifo cobrou rasteiro e deixou a equipe alemã na frente novamente.

Altas emoções na reta final

Diferentemente da etapa inicial, o segundo tempo foi menos movimentado com um Freiburg atuando defensivamente diante de um Olympiacos que não conseguia encontrar soluções no ataque, experimentando alguns chutes de fora.

Mas a equipe grega conseguiu superar a defesa adversária aos 29' e empatou novamente o placar. Fortounis cruzou da esquerda para El Kaabi surgir nas costas de Kübler e escorar nas redes em nova jogada aérea.

O artilheiro a partida quase buscou a virada na sequência ao percorrer com a bola até a grande área e driblar o goleiro Atubolu antes da finalização, mas Ginter surgiu no momento exato e impediu o gol do Olympiacos.

A chance desperdiçada fez muita falta pois o Freiburg aproveitou os espaços cedidos e buscou a vitória aos 40' do segundo tempo após cobrança de escanteio. Phillipp recebeu na segunda trave e concluiu em chute rasteiro para fechar o placar.

O Olympiacos tentou ainda uma última resposta imediata e Rodinei teve uma chance de perigo em finalização com rebote do goleiro. Na sobra, Jovetic parou na trave e o Freiburg assegurou a vitória.