Conference League: clubes conhecem caminho até a final

Assim como a Champions League e a Europa League, a Uefa Europa Conference League também sorteou nesta sexta-feira (17) os confrontos de quartas de final. Lech Poznań x Fiorentina e Gent x West Ham são considerados os duelos mais fortes desta fase.

O caminho até a final também foi decidido. Lech Poznań e Fiorentina estão na mesma chave que Basel x Nice. Do outro lado da chave, encontram-se: Gent x West Ham e Anderlecht x AZ Alkmaar. As quartas de final estão marcadas para os dias 13 e 20 de abril, mesmo calendário da Uefa Europa League.

Destrinchando os confrontos das quartas de final

Adversários nas oitavas, Lech Poznán e Fiorentina tiveram passagens parecidas pelas oitavas de final. Os poloneses passaram de fase após duas vitórias sobre o Djurgården nas oitavas de final e um agregado de 5 a 0. Enquanto que a Viola também marcou cinco contra o Sivasspor, da Turquia, no agregado. Nesta quinta-feira (16), os italianos venceram por 4 a 1 e garantiram o passe para as quartas.

Quem avançar deste duelo enfrenta o vencedor de Basel e Nice. Os suíços não tiveram vida fácil na fase anterior, passando somente nos pênaltis contra o Slovan Bratislava, após dois empates por 2 a 2 no tempo normal. Os franceses, por sua vez, passaram o carro por cima do Sheriff Tiraspol. Vitórias por 1 a 0 e 3 a 1, que resultaram em uma goleada no agregado.

Do outro lado da chave, Gent e West Ham se enfrentam. Os Belgas golearam o Istanbul Basaksehir no jogo da volta por 4 a 1 e vão enfrentar os ingleses, que atropelaram o AEK Larnaca na mesma fase: 6 a 0 no agregado. Quem avançar pega Anderlecht ou AZ Alkmaar, que bateram Villarreal e Lazio, respectivamente, nas oitavas de final.

Chaves até a final

Lado A:

Lech Poznán x Fiorentina

Basel x Nice

Lado B:

Gent x West Ham

Anderlecht x AZ Alkmaar

Os jogos de ida e volta volta estão marcados para os dias 13 e 20 de abril. Enquanto que as semifinais estão marcadas para 11 de maio (jogo de ida) e 18 de maio (partida de volta).

A grande decisão da Uefa Europa League 2022-23 acontece no dia 7 de junho. O campeão garante vaga na Uefa Europa League 2023-24.