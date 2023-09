Arthur Augusto comemora 50 jogos em Portugal e mira primeira divisão

Recentemente, o goleiro brasileiro, Arthur Augusto, completou cinquenta jogos atuando em Portugal. Em solo lusitano desde 2020, o jovem jogador defendeu as cores do Oliveirense e do Feirense.

Ainda no início de sua carreira profissional, quando desembarcou no território europeu, chegou justamente ao Oliveirense, clube que atualmente participa da segunda divisão do campeonato português, e se encontra na quinta posição até o momento, e também é a instituição que Arthur tem seu contrato vigante. Porém, antes de voltar ao clube de Oliveira de Azaméis, o jovem foi emprestado ao Feirense, passagem na qual não obteve muito sucesso, e agora em sua volta ao seu clube de origem no país, o arqueiro vem tendo sequência no plantel titular e fazendo boas atuações.

Evolução Constante

Vivendo um momento especial em sua carreira, o atleta falou um pouco da importância mental e técnica que vêm tendo o fato do jovem goleiro estar tendo oportunidades no time titular.

“Tem sido importante demais estar atuando como titular e podendo ajudar a equipe dentro de campo. Estou evoluindo bastante, apesar da pouca idade, acho que tenho uma certa rodagem e isso é fundamental em diversos aspectos”, explicou o jogador.

Marca Importante

Com a partida jogada contra o Académico Viseu FC, o mesmo atingiu a marca de 50 partidas em solo europeu. O jogo de número cinquenta em Portugal ainda não é o 50º jogo pela liga, nesta contagem incluem jogos pela taça e pela copa, mas Arthur está ansioso para completar o número em jogos da liga portuguesa.

“Quando fizemos a contagem incluímos todos os meus jogos aqui, querendo ou não é uma marca importante, espero sempre estar jogando e aumentar ainda mais esse número, seja em copas, taças e na liga”, afirmou.

Próximo Compromisso

O oliveirense de Arthur Augusto volta aos gramados neste sábado (30), em que terá de enfrentar a equipe do Santa Clara, no Estádio Carlos Osório, às 7h (Horário de Brasília). O duelo é válida pela sexta rodada daLiga Portugal 2.