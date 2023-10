Zaha fala sobre dominar os adversários: "É isso que queremos fazer contra o Manchester United"

A Liga dos Campeões está de volta. Nesta terça-feira (03), o Galatasaray busca a recuperação no torneio ao enfrentar o Manchester United às 16h (horário de Brasília). Wilfried Zaha, que já atuou no clube inglês, comentou sobre como superar o jogo em Old Trafford.

"Não sei se você já assistiu aos jogos do Galatasaray antes. Jogamos no estádio mais barulhento do mundo. Quando converso com meus amigos, não falo sobre o Manchester United, mas sim sobre o que podemos fazer como equipe, como podemos dominá-los com o nosso próprio jogo. É isso que queremos fazer contra o Manchester United", disse Zaha, jogador do Galatasaray.

"Sempre que recebo amor, eu o reflito. Durante a minha passagem pelo Galatasaray, os adeptos demonstraram um grande amor. Meus companheiros também o mostraram. A abordagem deles em relação a mim foi fantástica. Posso me expressar mais no momento em que entro em campo. Espero poder nos levar ao ponto em que poderemos vencer partidas na Europa novamente."

O Galatasaray chega para o confronto com 14 partidas de invencibilidade, incluindo o Campeonato Turco e a Liga dos Campeões. Nesse período, conquistou 11 vitórias e apenas três empates, inclusive na estreia do torneio internacional, diante do Copenhague.