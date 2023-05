Manchester United goleia Chelsea e garante vaga na Champions League

Manchester United e Chelsea fizeram jogo cheio de gols na tarde desta quinta-feira (25), no estádio Old Trafford, em partida atrasada da 32ª rodada da Premier League. O resultado final foi de 4 a 1 para o time da casa, com gols de Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e Rashford para o United; e João Felix para o Chelsea.

Manchester é efetivo e garante bom resultado na etapa inicial

O time mandante começou a partida mostrando que não adiaria sua classificação, logo aos cinco minutos, em cobrança de falta, Eriksen levantou na área e Casemiro tocou de cabeça para abrir o placar para o Manchester United. O Chelsea passou a perder bolas bobas no meio de campo e sofreu com contragolpes perigosos, os Red Devils tiveram pelo menos duas boas chances de fazer o segundo gol em contra-ataque.

Depois dos 30 minutos, foi possível perceber uma grande melhora dos Blues, que teve com Havertz e Gallagher suas principais oportunidades no período, mas a ineficácia londrina custou caro. Com 50 minutos, no último lance do primeiro tempo, Casemiro deu passe indecente para Sancho, que invadiu a grande área e passou para Martial finalizar sozinho e marcar o segundo gol do maior campeão inglês da história: fim do primeiro em 2 a 0 para os Red Devils.

Atropelo do time de Manchester

Na segunda etapa, o Chelsea até tentou se recuperar, mas novamente os erros bobos no meio de campo deram diversas oportunidades para o United. Na primeira chance da partida, aos 47 minutos, Lindelof desarmou Gallagher e os Devils ficaram em vantagem numérica no ataque. No decorrer da jogada, a bola chegou em Sancho, que apenas arrumou para Bruno Fernandes carimbar o travessão de Kepa.

Com uma marcação muito bem encaixada, o mandantes seguiram em cima, e aos 52 minutos, Rashford passou para Wan-Bissaka cruzar na pequena área, por lá o meia Eriksen finalizou mascado e desperdiçou uma chance claríssima sem goleiro. Até os 70 minutos, o gol do United parecia que iria sair a qualquer momento.

Foto: Divulgação / Manchester United

Até que aos 71, Bruno Fernandes deu caneta desconcertante em Fofana e o zagueiro tentou tomar a bola, mas acertou apenas o meia português, pênalti marcado. Na cobrança, o mesmo Bruno Fernandes bateu com tranquilidade incomum, deslocou Kepa e fez o terceiro. A partir daí, o Chelsea parecia ter jogado a toalha, pois estava totalmente desorganizado em campo, tornando o jogo ainda mais fácil ainda para o Manchester.

Aos 77, Fofana saiu jogando de forma grotesca e entregou para Bruno Fernandes, o português tocou para Rashford fazer o quarto gol do time da casa e transformar o placar em goleada.

Para diminuir o vexame, João Félix recebeu no meio de campo, conduziu até a entrada da área e finalizou cruzado e rasteiro no canto de De Gea. Placar final no Old Trafford em 4 a 1. O placar podia ter sido ainda mais elástico, se não fossem ótimas intervenções de Kepa, que salvou o time londrino em pelo menos quatro oportunidades na etapa final.

Sequência da temporada

Com a vitória, o United se garantiu na próxima Champions League, e no próximo domingo (28) às 12h30, enfrenta o Fulham, no Old Trafford, para encerrar sua campanha na Premier League. Depois do Fulham, o clube foca suas atenções no clássico de Manchester, na final da FA Cup, no início de junho.

Já o Chelsea, depois da derrota dolorida, se prepara para encarar o Newcastle, no Stamford Bridge, no próximo domingo (28) às 12h30, pela ultima rodada da Premier League. Os londrinos há um bom tempo não têm o que almejar na competição e já estão de olho na próxima temporada, Frank Lampard não deve ficar e o novo comandante da equipe será anunciado nas próximas semanas.