Cria do Goiás, Thiago Freitas avalia liderança do AVS SAD na Segunda Liga: “Estamos no caminho certo”

Com 16 pontos, após seis rodadas, o AVS SAD é o líder da Segunda Liga de Portugal. Até o momento, a equipe permanece invicta com cinco vitórias e um empate, além de deter a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas dois gols sofridos. Um dos jogadores brasileiros no elenco, o zagueiro Thiago Freitas analisou a campanha do clube.

"É um ótimo início de época, com resultados importantes e boas atuações. A nossa equipe é forte e temos um elenco muito qualificado para essa Segunda Liga. Acredito que estamos no caminho certo , vamos buscar manter essa pegada ao longo da competição e seguir focado jogo após jogo", disse Thiago Freitas.

Com passagem pela base do Goiás, Thiago Freitas está em sua terceira temporada consecutiva defendendo o AVS SAD. Recentemente, o defensor de 20 anos foi titular na rodada de estreia da Allianz Cup diante do Arouca. No início de setembro, o clube português anunciou a renovação de seu contrato até 2026.

"Estou muito feliz com a renovação de contrato e por acreditarem em meu potencial desde que cheguei em Portugal", concluiu.