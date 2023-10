Lucas Villela analisa invencibilidade e liderança do Pyunik na Liga da Armênia: “Precisamos manter essa pegada”

Com nove vitórias e dois empates em 11 jogos, o Pyunik segue invicto na Liga da Armênia. Na liderança com 29 pontos, sendo seis de vantagem para o segundo colocado, o time se credencia como um dos postulantes ao título nacional desta temporada. Titular no último compromisso do clube, na vitória de goleada por 5 a 0 diante do Ararat Erevan, o meia-atacante Lucas Villela analisou a campanha até aqui.

"Estamos vivendo um ótimo momento na temporada e isso nos dá confiança para a sequência do Campeonato. Claro que temos muitos jogos pela frente e sabemos que precisamos manter essa pegada até o final. Temos uma equipe muito qualificada, estamos mostrando isso em todas as rodadas e vamos lutar pelo título", disse Lucas Villela.

Nesta temporada, Lucas Villela soma dois gols e três assistências em 13 jogos pelo Pyunik. Cria da base do Red Bull Brasil e com passagens por times da Letônia e Lituânia, o jogador de 29 anos atua no clube armênio desde fevereiro deste ano.

"Estou muito feliz aqui, me sinto adaptado ao país e espero continuar ajudando em campo dando o meu melhor", projetou.