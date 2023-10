"Nunca jogamos nesse horário", lamenta Luis Enrique sobre duelo com Brest

O PSG volta a campo pela Ligue 1 neste domingo (29), fora de casa, diante do Brest. Antes do confronto, o técnico Luis Enrique comentou sobre o próximo adversário e avaliou a motivação da equipe.

"Todos os jogos são potenciais cascas de banana, mas este pode ser particularmente complicado devido à hora do pontapé de saída. Nunca jogamos nesse horário. Além disso, estamos jogando fora, então todas as condições possíveis estão a favor de perdermos a concentração, o que é o que queremos evitar. O Brest é uma equipe que defende bem e faz muitos cruzamentos. É difícil, principalmente depois de um jogo da Liga dos Campeões. Temos que ter muito cuidado com isso."

"Essa é a dificuldade que temos. É assim para um treinador com uma equipe repleta de jogadores de seleção. Não há dúvida disso. Os três pontos que você consegue contra uma equipe de primeira linha são os mesmos que contra uma equipe que não está tão bem colocada na tabela. Procuro formar a melhor equipe possível e enviar os jogadores mais preparados para jogar. Já vi o campo, será como um estádio inglês, com a torcida próxima ao campo. O horário de início é incomum, mas temos que ser capazes de superar isso."

O jogo

Brest e PSG se enfrentam neste domingo (29), às 9h (horário de Brasília), no Estádio Francis-Le Blé, em Brest. O embate é válido pela 10ª rodada da Ligue 1.