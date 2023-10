Presidente da Salernitana e outros sete são investigados por corrupção

Se já não bastasse o início ruim de temporada, a Salernitana conta agora com ainda mais um problema. Só que dessa vez, no extracampo.

O atual presidente do clube, Danilo Iervolino, está sendo acusado pelo Ministério Público de Nápoles de suposto envolvimento em um caso de corrupção no ano de 2019. Danilo também é o ex-proprietário da Universidade Telemática Pegaso, renomada universidade privada da cidade de Nápoles.

No caso, as autoridades napolitanas estão investigando ações corruptas de um grupo de pessoas, no qual Iervolino está incluso, que visavam obter um resultado favorável para uma ação já negada previamente, na qual seria feita a divisão da Encal-Inpal, em Encal-Cisal e Inpal.

O órgão foi instituído para o patrocínio e proteção social gratuita de todos os empregados, trabalhadores independentes, pensionistas e cidadãos, de acordo com termos e métodos estabelecidos pelas disposições legais em vigor.

Entre os outros investigados, estão também o secretário-geral da Cisal (Confederação Italiana dos Sindicatos Autônomos dos Trabalhadores) Francesco Cavallaro e a secretária-geral do Ministério do Trabalho, Concetta Ferrari.

Ao que tudo indica, Ferrari, por meio de sua atuação dentro Ministério do Trabalho da Itália, teria facilitado a divisão da então Encal-Inpal para Encal-Cisal e Inpal, tudo enquanto aqueles envolvidos no caso pudessem manter econômicas e patrimôniais ao longo do processo.

O envolvimento de Danilo Iervolino passa pelo fato de que o filho da secretária-geral Concetta Ferrari seria contratado pela Universidade Telemática Pegaso, chegando a receber cerca de 30 mil euros anuais brutos. O filho de Ferrari também está sendo investigado.

A audiência preliminar sobre os pedidos de indiciamento deve acontecer no dia 24 de novembro.

Relembre como Danilo Iervolino se tornou presidente da Salernitana

Em 2021, a Confederação Italiana de Futebol definiu que a Salernitana seria excluída da Serie A caso não mudasse de dono até o dia 31 de dezembro daquele ano. Isso porque existe uma norma no futebol do país que proíbe dois clubes da mesma divisão pertencerem também ao mesmo dono. Até então, o clube era propriedade de Claudio Lotito, dono da Lazio.

Foram dados seis meses para que a equipe de Salerno encontrasse um novo dono e não fosse excluída da primeira divisão italiana. Por um tempo, nenhuma proposta agradou os administradores independentes nomeados em junho daquele ano para organizarem a venda do clube.

Próximo da data limite, Danilo Iervolino teve sua proposta aceita, no valor de 10 milhões de euros. Desde então, o empresário é o proprietário dos Granata.