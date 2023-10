Tonali admite ter apostado em sites de apostas ilegais

O volante do Newcastle, Sandro Tonali, prestou depoimento ao Ministério Público de Turim, na última terça-feira (17), e admitiu ter apostado em partidas de futebol. O jogador disse, inclusive, que, enquanto atuava no Milan, fez apostas em jogos de sua equipe.



Tonali é investigado por uso de sites ilegais de aposta. Caso a investigação comprove que ele apostou em jogos de sua própria equipe, no caso seu ex-clube, o Milan, a pena pode ser ainda maior.

Colaboração com a justiça e punição



Tonali e seu staff reiteraram que irão colaborar com a justiça. O jornal Gazzetta dello Sport divulgou que o jogador chegou a chorar e disse que irá procurar tratamento psicológico para curar seu vício.



A pena por envolvimento em apostas ilícitas pode ser de até três anos. Porém, em seu depoimento, Tonali detalhou como fazia as apostas e se colocou à disposição para falar sobre o assunto com jovens e educá-los a não se envolverem com isso.



Presume-se, baseado na punição de sete meses do meia Nicolo Fagioli da Juventus, também envolvido com apostas, que a pena de Tonali siga nessa linha. No entanto, o fato de apostar em um clube que atuava, o Milan, faz com que punição possa ser maior.

Posicionamento do Newcastle



Nesta quarta-feira (18), o atual clube de Tonali, o Newcastle, falou sobre o assunto. Em comunicado oficial, o time inglês confirmou que seu jogador está sendo investigado, mas prestou solidariedade ao atleta e sua família.

"O Newcastle United confirma que Sandro Tonali está sujeito a investigação do Ministério Público italiano e da Federação Italiana de Futebol (FIGC) em relação a atividades ilegais de apostas. Sandro está totalmente envolvido na investigação e continuará a cooperar com todas as autoridades relevantes. Ele e sua família continuarão recebendo total apoio do clube. Devido a este processo contínuo, Sandro e Newcastle United não podem fazer mais comentários neste momento."

No momento, a Federação Inglesa de Futebol (FA) não impôs qualquer limitação à participação de Tonali nos jogos do Newcastle. O jogador italiano, inclusive, está autorizado a participar do confronto contra o Crystal Palace no próximo sábado (21) pela Premier League.



Quem são os investigados e como tudo começou?



Tonali e outros dois atletas, Nicolo Fagioli (Juventus) e Nicolo Zaniolo (Aston Villa), foram denunciados pelo ex-paparazzi italiano Fabrizio Corona.



Fagioli foi o primeiro a ser ouvido pela polícia e fechou um acordo de colaboração. O jogador recebeu suspensão de sete meses e uma multa de 12,5 mil euros.



Zaniolo, assim como Tonali, foi afastado da Seleção Italiana e está sendo investigado. Porém, o caso de meia do Aston Villa pode ser mais leve, visto que, o jogador disse ter apostado apenas em jogos de cartas.