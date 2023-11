Olympique de Marseille busca engrenar no Francês após três jogos sem vitória

Neste domingo, o Olympique de Marseille voltou a tropeçar pelo Campeonato Francês e dessa vez para o Lens por 1 a 0, através da 12ª rodada da competição, no estádio Félix-Bollaert.

Com o resultado, o Marseille caiu para a 10ª posição na tabela de classificação da Ligue 1 com 13 pontos somados. No entanto, o time do sul da França também busca voltar a vencer na competição, após três partidas.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso acumulou duas derrotas e um empate. No entanto, a última vitória do OM no Campeonato Francês, foi justamente contra o Le Havre por 3 a 0, no dia 8 de outubro.

Para retomar o caminho das vitórias na Ligue 1, o Olympique de Marseille só retorna a campo no dia 25 de novembro para enfrentar o Strasbourg, fora de casa, através da 13ª rodada, às 17h00 (horário de Brasília), no estádio de la Meinau.

Dessa forma, o Marseille também é o pior visitante do Campeonato Francês, com quatro derrotas e dois empates em seis jogos, longe de seus domínios.

Em contrapartida, os Les Phocéens só conseguiram vencer apenas seus jogos na Ligue 1 dentro de seus domínios.

Além disso, o Olympique ainda tem um jogo a menos para fazer, contra o Lyon como mandante, através da 11ª rodada, com data marcada para o dia 6 de dezembro, no Vélodrome.

Diante do Strasbourg, o Marseille deve entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição. Por outro lado, o OM terá que lidar com apenas um desfalque e trata-se do meio-campista Valentin Rongier, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e com isso deverá mais voltar aos gramados em 2023.

Pelo Campeonato Francês, o Olympique também pode ganhar mais duas posições na tabela, em caso de vitória no fim de semana. Para conseguir esse objetivo, o time marselhês precisa torcer por tropeços de Lens, Le Havre, Stade Brestois, Nantes e Metz, que ainda entram em campo na próxima rodada.