Harry Kane marca novamente, Bayern vence Colônia e assume provisoriamente liderança da Budesliga

Na tarde desta sexta-feira (24) sem ânimo, o Bayern venceu a Colônia, por 1 a 0, em partida que marcou a abertura da 12ª rodada da Bundesliga. Harry Kane anotou o único gol da disputa e garantiu a liderança provisória da competição para os Bávaros.

Só um gol e nada mais

O jogo começou com o Bayern um pouco superior, criando algumas oportunidades e sendo preciso quando necessário. Aos quatro minutos, Laimer disparou em velocidade, cruzou da linha de fundo, onde Choupo-Moting se livrou do marcador e bateu cruzado, mas a bola saiu à direita do gol. Em seguida, o Bayern armou um contra-ataque, Choupo-Moting bateu cruzado, a zaga tirou em cima da linha, mas para alegria dos Bávaros, Kane apareceu bem no rebote para escorar e mandar para o fundo das redes.

Após a vantagem, o Bayern segurou a bola nos pés sem fazer tanto alarde, no entanto, o Colônia pressionou o adversário subindo as linhas de marcação e obrigou os visitantes a trocarem passes em seu campo de defesa. Aos 31 minutos, o Colônia finalmente chegou, com Kainz arriscando do segundo poste, Ljubicic tentou aproveitar, mas Neuer defendeu. Na sequência, o Bayern respondeu em escanteio, onde Coman dominou com categoria e bateu firme na segunda trave, mas Schwäbe espalmou pela linha de fundo. Sem mais mudanças, o árbitro soou o apito, e os Bávaros foram para o intervalo vencendo parcialmente o Colônia.

Nada mudou

A etapa final começa com a Colônia dominante, tendo mais bola no pé e se desdobrando para chegar ao ataque. Aos 10, Sané vai para cobrança de escanteio, Goretzka corre buscando a posição perfeita, mas não consegue desviar para o gol.

Na sequência, Coman cruza bem da linha de fundo, e Sané chega finalizando de primeira, mas o goleiro espalma. Na reta final, a Colônia até tentou pressionar, mas não encontrava espaços, nem formas como se infiltrar, desse modo, os Bávaros celebraram a vitória ao soar o apito final.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Bayern chegou a 32 pontos e está provisoriamente na lideranç. Já o Colônia, com apenas seis, caiu para a lanterna.

Próximos Jogos

O Bayern volta a campo no sábado (2) contra o Union Berlin, às 11h30, na Allianz Arena. Já o Colônia encara o Darmstadt na próxima sexta- feira (1°), às 16h30, no Merck-Stadion am Bollenfalltor.