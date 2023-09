Com hat-trick de Kane, Bayern de Munique atropela Bochum na Allianz Arena

No meio da Oktoberfest, os torcedores poderão comemorar em dose dupla! Pela quinta rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique atropelou o Bochum e aplicou uma goleada de 7 a 0, na Allianz Arena, sendo quatro tentos ainda no primeiro tempo, gerando o maior placar desta temporada. Um dos donos do jogo, Harry Kane marcou um hat-trick e distribuiu duas assistências, Choupo-Moting, Sané, De Ligt e Tel completaram o placar.

Goleada em grande estilo

Os Bávaros entraram com tudo. Com menos de 30 segundos, Coman fez boa jogada e cruzou na medida para a área. Choupo-Moting subiu sozinho e cabeceou firme. Riemann acabou salvando com o próprio rosto. A pressão seguiu e a dupla foi responsável pela inauguração do placar. O francês acabou sendo enfiado na área por Sané, driblou Passlack, tinha a opção do chute, mas cruza rasteiro. Choupo-Moting teve apenas o trabalho de escorar para o gol vazio.

Não demorou e logo veio o segundo. O time de Thomas Tuchel tinha muito espaço para atacar e soube aproveitar com o motorzinho de Davies, que avançou em velocidade, quebrou a linha da defesa, tentou o lançamento para o meio. A bola desviou em Ordets e deixou a sobra na medida para Harry Kane bater de primeira. O Bochum conseguiu ameaçar apenas aos 22, quando Antwi-Adjei resolveu arriscar. Ulreich defendeu em dois tempos. Seis minutos depois, Kimmich cobrou escanteio. De Ligt veio de trás e desviou de cabeça, acertando o canto dos visitantes.

Atuando no esquema de 3-5-2, Thomas Letsch retirou os dois laterais, que estavam atuando como alas, deixando uma defesa de quatro. A marcação não se encaixou. E, a goleada, veio ainda no primeiro tempo. Kane, em ótima visão, encontrou Sané na direita. O camisa 10 carregou até entrar na área e tocou na saída de Riemann.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Massacre é fechado com hat-trick

Os espaços continuaram ocorrendo na volta do intervalo. Aos 52, Choupo-Moting entrou na área em velocidade, ia ficar cara a cara com Riemann. Ordets chegou para travar de carrinho, mas deixou o braço alto demais e desviou na bola. O árbitro marcou o pênalti. Kane deslocou o goleiro e converteu no canto direito.

Com o placar favorável, Thomas Tuchel optou por mexer no time e colocar até os jogadores mais jovens, como Frans Krätzig, que ainda joga na base, e Mathys Tel, que até deixou o seu gol na Champions League, no jogo contra o Manchester United. Por pouco, Krätzig não se consagrou. O meia de 20 anos bateu de chapa, após passe de Mazraoui, obrigando Riemann a salvar com uma das mãos.

O tento veio de outro jovem. Bernardo errou na saída de bola. Kane aproveitou para dominar e abrir com Tel na esquerda. Ele puxou para dentro e acertou a bochecha do gol. Na reta final, Krätzig tocou para Mazraoui, que cruzou da linha de fundo. Kane completou na pequena área.

Com fica?

Com o massacre, o Bayern assume a ponta da tabela, somando 13 pontos, um a mais que Stuttgart, RB Leipzig e Hoffenheim. Bayer Leverkusen ainda joga na rodada, podendo igualar o número de pontos, mas precisará ter saldo para assumir a liderança. Por sua vez, o Bochum é o 14º, com três pontos.

O que vem por aí

Na próxima terça-feira (26), os Bávaros entram em campo pela DFB Pokal, e irão enfrentar o Preussen Münster, time da terceira divisão alemã, às 15h45 (de Brasília), no Preussenstadion. Com uma semana livre, o time azul e branco joga apenas no sábado (30), às 10h30 (de Brasília), contra o Borussia Mönchengladbach, no Vonovia Ruhrstadion.