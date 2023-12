Em jogo de muitos gols perdidos, Freiburg bate Mainz 05 fora de casa pela Bundesliga

Mainz 05 e Freiburg se enfrentaram na manhã deste domingo (03) em partida válida pela 13 rodada da Bundesliga. Quem levou os três pontos foi o visitante, Gregoritsch marcou o único gol do duelo.

Primeiro tempo movimentado

A primeira etapa do confronto não foi das mais técnicas, mas contou com muita disposição e competitividade de ambas as equipes. Os donos da casa começaram melhor, conseguindo finalizar com perigo mais vezes e dominando a maioria das ações. No entanto, quem teve a principal chance do primeiro tempo foi o Freiburg, aos 26 minutos, em uma sobra dentro da área, Gregoritsch ficou cara a cara com o goleiro, mas acabou carimbando a trave para a frustração dos visitantes. O Mainz respondeu a ameaça com mais jogadas de perigo, mas viu todas as tentativas serem paradas no goleiro Atubolu.

Fim de um primeiro tempo que não merecia acabar sem gols.

Quem não faz, toma

O Freiburg voltou com uma proposta diferente da apresentada na primeira metade. A equipe que passou os 45 iniciais sem ocupar tanto o setor ofensivo, retornou para a segunda etapa querendo jogo. O Mainz, que não esperava a mudança de atitude, demorou para equilibrar novamente a partida, e bem quando voltava o equilíbrio, após um arremesso lateral para dentro da área, a bola sobrou novamente para Gregoritsch, que dessa vez não desperdiçou e abriu o placar para os visitantes.

Um exemplo clássico do “quem não faz, toma”, muitas chances perdidas pelo Mainz foram castigadas pelo gol sofrido, que obrigou o time a se lançar totalmente ao ataque.

Os mandantes até tentaram uma reação, que definitivamente não passou de apenas uma tentativa, o Freiburg, com tranquilidade, soube se defender e caminhou até os 90 minutos com a vantagem debaixo dos braços, 1 a 0 e fim de papo.

Próximos compromissos

O Mainz 05 volta a campo no próximo domingo (10), visitando o Colônia. Já o Freiburg, enfrenta o Wolfsburg fora de casa, um dia antes, no sábado (09). Ambas as partidas disputadas pela Bundesliga.