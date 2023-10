Bayern de Munique vence Mainz e segue na cola do líder Leverkusen

Melhor marcador da Bundesliga, com 26 gols marcados, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo, diante do time mais vazado — 21 tentos sofridos, ao bater o Mainz 05, por 3 a 1, na Mewa Arena, pela oitava rodada da competição.

Contra-ataque abre contagem de gols

Como era de se imaginar, ainda mais pela fragilidade dos 05, o Bayern teve dificuldades de trocar passes, por conta do pouco espaço e rodava a pelota. Em contra-ataque rápido, Sané abriu com Coman livre na direita, que bateu rasteiro. A bola passou entre as pernas do defensor, não dando chance para Zentner. O placar não intimidou os adversários, que responderam com Lee Jae-Sung. O atacante desviou e Ulreich mergulhou para defender rente à trave.

Logo aos 15, Goretzka fez levantamento. Harry Kane desviou de cabeça para fazer seu nono gol em oito jogos na competição. Apenas nos minutos finais do primeiro tempo, Caci encontrou espaço na esquerda e colocou a redonda no ângulo para diminuir a vantagem bávara.

Depois de dar uma assistência, Goretzka resolveu deixar o seu, na volta do intervalo. O meia recebeu de Musiala e finalizou da entrada da área, acertando o canto de Zentner.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Recorde de Kane

Harry Kane é o primeiro jogador a marcar nove gols nos primeiros oito jogos da Bundesliga pelo Bayern. Luca Toni e Miroslav Klose estão empatados, com oito gols cada, e aparecem na segunda posição.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Como fica

O Bayern é o terceiro colocado, somando 20 pontos, dois a menos que o líder Bayer Leverkusen. Já Mainz amarga o oitavo jogo sem ganhar, sendo sua pior marca na liga, estão dentro da zona de rebaixamento, em 17º, com dois pontos.

O que vem por aí

Os Bávaros viajam para a Turquia, onde irão encarar o Galatasaray, na terça-feira (24), pela Champions League. Por sua vez, Os 05 entram em campo apenas na sexta-feira (27), contra o Bochum.