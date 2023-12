Brasileiro Emerson projeta disputa da Supercopa de Malta pelo Hamrun Spartans

Destaque no futebol maltês, o brasileiro Emerson pode conquistar mais um título pelo Hamrun Spartans. Bicampeão da BOV Premier League, o zagueiro é um dos capitães da equipe e agora terá a oportunidade de conquistar a BOV Super Cup.

Em jogo único, a equipe enfrenta o Birkirkara, rival que costuma fazer grandes jogos e tem um histórico recente positivo contra os Spartans. Para Emerson, o time adversário não deve mudar a postura por ser apenas uma partida, buscando o contra-ataque, então acredita que o Hamrun precisa manter seu estilo de jogo e vê o elenco pronto para conquistar o título.

"Acho que a postura deles não irá mudar. É um time que joga muito bem no contra-ataque, então devemos manter nosso estilo de jogo, mas também ter um pouco mais de garra, pois em um jogo único isso faz muita diferença. Nossa equipe não vê a hora de entrar em campo, fazer uma grande partida e levantar a taça", projetou.

No último sábado (2), as equipes se enfrentaram pela BOV Premier League e o Birkirkara venceu por 3 a 0. Emerson relembra a dificuldade de enfrentar o rival, sendo a única equipe que o Hamrun não derrotou na temporada passada. Agora, a Supercopa é mais uma oportunidade dos Spartans derrotarem o Birkirkara.

"Essa derrota foi muito dolorosa para todos nós, até porque na temporada passada foi a única equipe que não conseguimos vencer, e perder a partida de sábado do jeito que foi, ficou um gosto muito amargo para todos. Mas isso faz também com que entramos com muita vontade de derrotar eles e conquistar a Supercopa", afirmou.