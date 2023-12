Arsenal vence e se firma na liderança da Premier League

Na tarde desta terça-feira (05), o Arsenal venceu o Luton Town fora de casa, pelo placar de 4 a 3, em jogo valido pela 15ª rodada da Premier League, no humilde estádio Kenilworth Road. Com jogo de muitos gols, destaque para o tento de Declan Rice no final do jogo, garantindo a vitória do Arsenal.

Primeiro tempo dos 'Gabrieis'

O início da partida foi marcado por um jogo truncado, com o Arsenal buscando impor seu estilo de jogo enquanto o Luton tentava criar oportunidades por meio de lançamentos e contra ataques. Os Gunners tiveram dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária.

Aos 20 minutos, Gabriel Jesus cobrou lateral de maneira rápida para Saka, que deu a assistência para Gabriel Martinelli finalizar, marcando o primeiro gol do Arsenal no jogo. No entanto, a resposta do Luton veio aos 25 minutos, em um escanteio. Osho subiu mais alto que a marcação visitante e cabeceou para o gol, conseguindo furar a melhor defesa do campeonato e igualando o placar.

O Arsenal continuou pressionando, e aos 30 minutos, o goleiro do Luton fez uma defesa espetacular, evitando o segundo gol dos Gunners. Kaminski se destacou como o principal jogador do primeiro tempo, realizando defesas importantes. No final da primeira etapa, aos 45 minutos, Gabriel Jesus marcou o segundo gol, aproveitando uma assistência de Ben White. O Arsenal encerrou o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 1 no placar.

Segundo Tempo com gol no fim

A segunda etapa começou de maneira eletrizante, com o Luton Town surpreendendo e impondo seu jogo desde o início. Logo aos 49 minutos, Raya falhou, permitindo que Adebayo cabeceasse para o gol e empatando a partida. O Luton Town continuou muito bem, e Raya novamente errou e aos 55 minutos, Barkley marca e vira o jogo para o time da casa.

O Arsenal respondeu aos 60' com Havertz, que não desperdiçou o passe de Gabriel Jesus e empatou novamente o jogo em 3 a 3. Luton Town adotou uma postura mais defensiva a partir dos 70', buscando segurar a vantagem. O começo do segundo tempo foi eletrizante, com três gols nos primeiros 15 minutos.

Os Gunners continuaram pressionando, e o gol veio aos 97 minutos, quando Odegaard cruzou e Declan Rice marcou de cabeça, garantindo a virada milagrosa para os Gunners. Com esse gol nos acréscimos, o Arsenal conseguiu escapar de um possível tropeço, assegurando a vitória por 4 a 3 e se distanciando na liderança da Premier League.

E como fica a Tabela?

O Arsenal continua em 1º e abre 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, Liverpool, que joga quarta-feira (6), contra o Sheffield United. O Luton Town permanece com 9 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Proxímos confrontos

Luton Town, após o jogo intenso contra o Arsenal, enfrenta mais um desafio dificílimo em casa. No domingo (10), a equipe recebe o poderoso Manchester City, pela 16ª rodada da Premier League. Enquanto isso, o Arsenal se prepara para o duelo de sábado (9), fora de casa, contra o Aston Villa, também pelo Campeonato Inglês.

