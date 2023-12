Cagliari vence de virada o Sassuolo em jogo emocionante

Uma ótima vitória do Cagliari por 2 a 1 sobre o Sassuolo, no Unipol Domus,na tarde desta segunda-feira (11). Os gols da equipe da casa foram de Gianluca Lapadulla e Leonardo Pavoletti. Com o resultado o a equipe da casa saiu da zona de rebaixamento e foi a13 pontos na competição ficando na 16ª colocação uma atrás do Sassuolo que ficou com 15 pontos depois de terminada apartida e a rodada por conseguinte.

VAR anula gol

Um primeiro tempo complicado no início, com o Sassuolo atacando de imediato e tendo três oportunidades importantes, a principal delas vinda de Matheus Henrique que recebe pela esquerda e marca com chute certeiro: milagre de Scuffet. No terceiro escanteio seguido Erlic marca a vantagem, aos 6 minutos. Sassuolo empurra, mas a reação de Cagliari vem com intensidade progressiva: Lapadula é sempre afiado, Prati cabeceia para encontrar Castillejo que defende na linha, muitos cruzamentos e escanteios conseguidos, mas falta sempre o golpe certo, com Oristanio e Nandez e a armação de Viola para jogar a carga . Ao intervalo estava 0-1, com a dúvida de um contato na área entre Lapadula e Tressoldi (já amarelo) que nem Var nem Mariani exploraram mais.



O segundo tempo começou devagar, o Cagliari não conseguiu criar, o Sassuolo ficou com a bola e ameaçou a área com qualidade sem chutar. Aos 59 minutos Luvumbo e Pavoletti entram para mudar o placar. Pouco depois o jogo parou por muito tempo: chute do Tressoldi para o Lapadula, pancada no rosto e saindo sangue, cartão vermelho para o zagueiro e jogamos. Grande intensidade e combate em campo, faltam oportunidades, exceto algumas idas e vindas na área de Emilian que, no entanto, deixam o grito estrangulado. Aos 88 minutos, quando um cabeceamento de Pavoletti encontra Matheus Henrique em cima da linha, tal como Castillejo na primeira parte. E no reverso, aos 90 minutos, Bajrami faz o 2-0 que é anulado pelo VAR após longa consulta na sala de Lissone.

Lapa-gol e Povo de Milagres!



E aos 94 minutos o Lapadula fez o merecido 1-1, com o Unipol Domus a pressionar como só pode. Empurrão furioso que leva Luvumbo ao cruzamento, Lapadula controla com o peito e empata com a direita. O assalto final é emocionante: cobrança de cabeça de Pavoletti, gol maluco e o estádio explode, mais uma vitória do Cagliari, do Cagliari, de quem não desiste.