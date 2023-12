Brighton conquista vitória com sustos em cima do Tottenham pela Premier League

Na tarde desta quinta-feira (28), o Brighton recebeu o Tottenham em casa, no Falmer Stadium, pela 19° rodada da Premier League. Os donos da casa jogaram melhor, vencendo a partida por 4 a 2.

Os gols do Brighton foram marcados por Hinshelwood, João Pedro duas vezes e Estupiñán. Os visitante marcaram com Alejo Véliz e Ben Davies.

Brighton sobra na primeira etapa, domina as ações ofensivas e conta com João Pedro inspirado

Durante os primeiros 10 minutos de jogo o Tottenham trocou mais passes, jogando de forma passiva. Já o Brighton estava com a vontade nas alturas, convertendo a posse em oportunidades. Welbeck teve duas grandes chances cara a cara com Vicario, mas o goleiro do Tottenham levou a melhor em ambas.

Até que aos 12 minutos os Seagulls não perdoaram, João Pedro fez grande jogada driblando na entrada da área e encontrou o lateral Hinshelwood, que fuzilou pra balançar as redes.

Os donos da casa estavam bem no jogo, com 21 minutos após escanteio, o meia Kulusevski puxou a camisa de Welbeck dentro da área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. O atacante João Pedro foi para a cobrança e não desperdiçou, bola de um lado e goleiro do outro. 2 a 0 para o Brighton.

Aos 30 minutos mais uma grande oportunidade do lado dos mandantes, Milner arriscou de fora e carimbou a trave. Na jogada seguinte os Spurs chegaram com perigo, Brennan Johnson recebeu um belo lançamento mas finalizou em cima do zagueiro adversário.

No decorrer do jogo o Tottenham seguiu tentando roubar a bola no seu campo de ataque subindo a marcação, mas seguia pecando no último passe ou na finalização das jogadas. Tiveram a sua melhor chance perto do final da partida com o brasileiro Richarlison, que chutou de chapa e acertou a trave.

Já o Brighton seguiu criando oportunidades com velocidade e excelência nos passes, por pouco não ampliou o placar com João Pedro, Vicario conseguiu evitar espalmando para fora.

Spurs esboçam reação mas Brighton resiste e sai vitorioso

Após o intervalo a bola voltou a rolar, com um ritmo intenso das duas equipes. Logo de cara com poucos minutos da segunda etapa os Spurs tiveram um gol anulado, Richarlison que seria o autor estava um pouco na frente da linha dos defensores.

Os visitantes voltaram melhor, pressionando mais e encontrando os espaços. Tanto que aos 10 minutos o zagueiro Udogui apareceu dentro da área pra finalizar, mas o goleiro Steele fez grande defesa com o peito.

No minuto 16, o meia Kulusevski achou Richarlison entre os zagueiros, o brasileiro chegou a fazer o gol mas estava novamente impedido.

Na sequência Estupiñán fez uma verdadeira pintura, em jogada de escanteio curto ele dominou a bola e mandou uma bomba na gaveta. 3 a 0 Brighton. Esse gol foi um balde de água fria, pois justo no momento em que o Tottenham parecia estar perto de reagir e abrir o placar, porque estava gerando chances para que isso acontecesse, acabou levando o gol.

Aos 27 minutos o atacante Ferguson sofreu falta dentro da área e o juiz marcou mais um pênalti. João Pedro foi novamente para a batida e balançou as redes, ampliando o placar para 4 a 0.

Com 35, o Tottenham finalmente conseguiu roubar a bola no campo de ataque. A bola caiu nos pés de Son que cruzou e achou Véliz sozinho, que chutou e diminui o placar para 4 a 1.

Já na reta final da partida os visitantes voltaram a balançar as redes, dessa vez foi o zagueiro Ben Davies, que dentro da área cabeceou com precisão alterando o placar para 4 a 2.

Os Spurs bem que tentaram até o último minuto aquilo que seria histórico, um empate. Mas já era tarde demais, os mandantes mataram o tempo e aos 54 minutos o árbitro encerrou a partida, decretando assim a vitória do Brighton.

Sequência

​​​​​​​As equipes voltam a campo pela 20° rodada da Premier League em datas diferentes. No último dia do ano (31), o Tottenham vai enfrentar o Bournemouth em casa, no Tottenham Hotspurs Stadium, ás 11h. O Brighton joga só no próximo ano, em janeiro (02), contra o West Ham fora de casa, no London Stadium, ás 16h30.