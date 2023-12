Prévias da Premier League: Feliz Ano Novo

Com jogos cruciais chegando para as equipes que estão na parte de baixo e na parte de cima da tabela, quais times podem começar o ano novo em alta?

Sábado, 30 de dezembro

Luton Town x Chelsea

O Chelsea buscará uma vitória importante em Luton, neste sábado (30), para reacender sua campanha, que pode ser descrita por muitos como abaixo do esperado. O Luton será um teste difícil para os Blues, depois de suas recentes atuações em Kenilworth Road contra Newcastle, Manchester City e Arsenal.

Apesar de ter perdido as duas últimas partidas, os torcedores do Luton podem se animar muito com as atuações do time e podem se sentir otimistas para esse jogo. O Chelsea se sentirá confiante para o jogo, já que o Luton só conseguiu manter um gol limpo na Premier League nesta temporada e sofreu em média 1,9 gols por jogo, o que é o 18º pior da liga.

Com o Chelsea tendo 38,6 gols esperados nesta temporada, uma estatística que só é superada pelo Newcastle, os torcedores do Chelsea devem esperar muitas chances contra um time do Luton que é propenso a perder chances.

No jogo de volta em Stamford Bridge, em agosto, o Chelsea venceu o Luton por 3 a 0. Uma vitória do Chelsea o levará à nona posição e uma vitória do Luton o levará à 16ª posição, aumentando ainda mais suas esperanças de sobrevivência.

​ Foto: Chelsea

Aston Villa vs Burnley

O Aston Villa tentará aumentar ainda mais suas chances de classificação para a Liga dos Campeões da UEFA com uma vitória contra o Burnley no Villa Park no sábado. O Villa está atualmente invicto em casa no campeonato nesta temporada, portanto o Burnley terá de dar o melhor de si para tirar qualquer ponto de seus rivais.

Ollie Watkins buscará seu décimo gol da temporada neste sábado, o que significaria que ele estaria apenas cinco gols atrás de seu melhor gol da temporada na Premier League. Apenas um lugar atrás do Manchester City, o Aston Villa marcou 40 gols nesta temporada e sofreu apenas 25 gols, o que é o oitavo melhor em toda a divisão. Portanto, todas as estatísticas apontam para uma vitória em casa.

Com a estatística do Burnley de marcar apenas 16,4 gols esperados nesta temporada (a segunda mais baixa da liga), os torcedores podem ter motivos para se preocupar quando viajarem para o Aston Villa.

No jogo de volta em Turf Moor, em agosto, o Aston Villa venceu confortavelmente por 3 a 1. Uma vitória do Aston Villa poderia colocá-lo no mesmo nível do Liverpool no topo da tabela, e uma vitória do Burnley poderia permitir que o time pressionasse os que estão na zona de rebaixamento.

Crystal Palace vs Brentford

Sem vencer há oito jogos na Premier League, o Crystal Palace tentará garantir uma vitória em casa contra o Brentford no Selhurst Park no sábado.

Com as duas equipes pairando acima da zona de rebaixamento, uma vitória será crucial para ambas as temporadas. Nesta temporada, o principal ponto de discussão sobre o Crystal Palace tem sido a falta de gols. Somente o Burnley e o Sheffield United marcaram menos gols e ambos estão na zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Crystal Palace conseguiu cinco jogos sem sofrer gols no campeonato. São apenas dois jogos sem sofrer gols, atrás de Arsenal, Newcastle e Liverpool, que têm sete gols cada.

O Brentford também está lutando por vitórias e está há quatro sem vencer, portanto, tentará mudar a maré contra o The Eagles. Eles estarão mais uma vez sem sua dupla mais influente, Ivan Toney e Bryan Mbeumo, o que evidentemente está causando problemas para eles nesta temporada.

Com as duas equipes lutando para manter a boa forma, esse jogo será fundamental para cada uma delas, pois querem ganhar impulso e se afastar da zona de rebaixamento. No jogo de volta, em agosto, houve um empate de 1 a 1 muito disputado no Gtech Community Stadium. Com uma vitória, os dois times têm a oportunidade de ultrapassar o Fulham e chegar ao 13º lugar.

O Manchester City tentará voltar às vitórias na Premier League quando receber o Sheffield United no Etihad Stadium no sábado. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Premier League, os torcedores do City esperam que seu time se recupere contra os Blades, considerando os resultados recentes da equipe de Chris Wilder.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, os torcedores do Blades estarão preocupados com a partida contra os campeões da Premier League. Se estiver em forma, Erling Haaland tentará marcar seu 15º gol na temporada. Ele não marca na Premier League desde o empate em 1 a 1 contra o Liverpool no Etihad no final de novembro.

O time da casa é claramente favorito para esse jogo, pois é a equipe que marcou mais gols e está em terceiro lugar em gols sofridos nessa temporada. A equipe de Wilder é o oposto disso, tendo marcado o menor número de gols e sofrido o maior número. Portanto, todas as estatísticas pesam a favor da equipe de Guardiola.

Uma vitória esperada do Manchester City pode colocá-lo acima do Arsenal e na segunda posição, e apenas dois pontos atrás do líder Liverpool. Uma vitória do Sheffield United os manteria na zona de rebaixamento, mas reduziria a diferença para a segurança para quatro pontos.

Wolves vs Everton

Um jogo importante na parte de baixo da tabela, quando o Wolves recebe o Everton no Molineux no sábado.

O Everton é atualmente uma das equipes em melhor forma na divisão, depois de vencer três de seus últimos cinco jogos, o que pode ser uma preocupação para os homens de Gary O'Neil. Sem a dedução de dez pontos que o Everton sofreu, os Toffees estariam entre os dez primeiros, o que mostra como Sean Dyche e sua equipe têm se saído bem nesta temporada.

Surpreendentemente, apesar da atmosfera intimidadora no Goodison Park, o Everton conquistou mais pontos fora de casa nesta temporada do que em casa, o que dará aos blues ainda mais convicção de que podem sair de Wolverhampton com alguns pontos.

Os sempre presentes na Premier League provaram que têm uma defesa forte, pois só sofreram 25 gols nessa temporada, o que os coloca em sétimo lugar na liga. Eles também mantiveram seis jogos sem sofrer gols, o que é apenas um gol atrás dos líderes Liverpool, Newcastle e Arsenal.

Por outro lado, o Wolves conquistou 15/25 pontos em casa nesta temporada, portanto, espera que a atmosfera no Molineux os leve a um ótimo resultado no sábado. Uma vitória do Wolves pode levá-lo à 9ª posição, e uma vitória do Everton pode levá-lo à 14ª posição e estabelecer uma distância entre eles e a zona de rebaixamento.

Um jogo importante para ambos os times no sábado, com o Manchester United viajando para o City Ground para enfrentar a equipe de Nuno Espírito Santo. O Forest chega a esse jogo depois de uma exibição impressionante contra o Newcastle no St James's Park na terça-feira e tentará obter uma vitória contra um time do Manchester United em dificuldades para manter o ritmo.

O próprio United também chega a essa vitória depois de uma impressionante vitória de virada contra o Aston Villa, mas sabe que precisa manter esses resultados para terminar nas posições da Liga dos Campeões da UEFA nesta temporada. Com Nuno no comando, os torcedores do Forest esperam um desempenho mais impressionante em comparação com o início da temporada, já que o time está em uma posição inferior na maioria dos indicadores desta temporada.

Somente o Sheffield United, o Luton e o Everton tiveram uma média de posse de bola menor nesta temporada, portanto, é de se esperar que o United tenha muita posse de bola neste jogo. O United espera manter a boa fase de gols contra o Aston Villa neste jogo, pois antes disso, o time passou três jogos da Premier League sem marcar um gol.

Na verdade, apenas o Crystal Palace, o Burnley e o Sheffield United marcaram menos gols do que os Red Devils nesta temporada. Uma vitória do United o manterá em sexto lugar, mas aumentará a pressão sobre os que estão à sua frente para que se classifiquem para a Liga dos Campeões da UEFA. Uma vitória do Forest pode colocá-lo em 14º lugar e dar a ele algum espaço para respirar na zona de rebaixamento.

​ Foto: United

Domingo, 31 de dezembro

Fulham vs Arsenal

Um jogo importante no topo da tabela, com o Arsenal de Mikel Arteta viajando para o Fulham de Marco Silva no domingo. O Fulham chega a este jogo após uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na terça-feira, portanto Silva tentará se recuperar com força contra um forte time do Arsenal.

Desde as vitórias consecutivas por 5 a 0 contra o Nottingham Forest e o West Ham, o time não conseguiu mais marcar gols ou somar pontos depois de sofrer derrotas convincentes contra Newcastle, Burnley e Bournemouth.

O principal problema do Fulham nesta temporada tem sido ceder oportunidades com muita facilidade aos adversários, já que eles sofreram 33,4 gols esperados nesta temporada. Apenas o Sheffield United e o Luton Town concederam mais chances.

O Arsenal chega a este jogo depois de algumas atuações pouco convincentes recentemente, mas ainda assim conseguiu obter resultados, o que, segundo as pessoas, é o que faz um campeão em potencial. Com a melhor defesa da liga, a equipe de Arteta entrará confiante nesse jogo.

Como o Fulham é culpado por conceder chances com muita facilidade, o Arsenal tem o poder de fogo em sua linha de frente para castigar o Fulham e mantê-lo no caminho certo para finalmente vencer a Premier League pela primeira vez em 20 anos. Uma vitória do Fulham manterá o time na 13ª posição, e uma vitória do Arsenal o levará ao topo da tabela e manterá a pressão sobre os times vizinhos.

Tottenham vs Bournemouth

Invicto nos últimos sete jogos da Premier League, o Bournemouth tentará manter essa sequência quando viajar para o Estádio do Tottenham Hotspur no domingo. Esse é um jogo que geralmente nos dá um vencedor, pois não houve empate nos últimos três confrontos.

A equipe de Iraola chega a esse jogo invicta nas últimas quatro partidas fora de casa, portanto, pode se sentir otimista ao enfrentar o time do Spurs de Ange Postecoglou. No entanto, o Tottenham sabe onde está o fundo da rede.

Eles estão em quarto lugar em gols marcados nesta temporada, portanto a defesa do Bournemouth terá de ficar alerta durante todo o jogo se quiser sair de Londres com algum tipo de resultado.

Heung-Min Son, do Tottenham, e Dominic Solanke, do Bournemouth, serão os principais jogadores nessa partida, com o atacante do Spurs marcando 11 gols na Premier League nessa temporada e o jogador do Bournemouth marcando 12. Uma vitória do Tottenham pode colocá-lo acima do Aston Villa e do Manchester City e catapultá-lo para o terceiro lugar. Uma vitória do Bournemouth o colocará acima de Brighton, Wolves e Chelsea e em nono lugar, o que destacaria o quão impressionante o Bournemouth tem sido nesta temporada.

Segunda-feira, 1º de janeiro

Liverpool vs Newcastle

​ Foto: Liverpool

Um grande jogo para ambos os times no dia de Ano Novo, quando o Newcastle viaja a Anfield para enfrentar o Liverpool de Jurgen Klopp. Os Reds chegam a este jogo depois de uma vitória confortável por 2 a 0 sobre o Burnley e tentarão continuar sua campanha rumo ao título da Premier League quando receberem a equipe de Eddie Howe.

O Newcastle tem enfrentado problemas com lesões e fadiga nesta temporada, e isso ficou evidente em algumas de suas atuações recentes. Eles venceram apenas um de seus últimos cinco jogos na Premier League e perderam os quatro jogos restantes, incluindo uma derrota chocante fora de casa para o Luton.

Esse será um teste difícil para os Magpies, pois o Liverpool está atualmente em terceiro lugar em gols marcados nessa temporada e tem o maior número de jogos sem sofrer gols, portanto, conquistar qualquer ponto fora de Anfield será muito impressionante. O Newcastle tentará ser o primeiro time a vencer o Liverpool em Anfield nesta temporada, mostrando como é difícil jogar contra a atmosfera de Anfield.

Uma vitória do Liverpool colocará pressão sobre o Arsenal e sobre os que estão ao seu redor, pois eles querem continuar buscando a glória. O Newcastle estará em busca de uma vitória muito necessária que possa ajudar na classificação para a Liga dos Campeões da UEFA. Três pontos os colocariam em uma boa posição para alcançar o futebol europeu.

Terça-feira, 2 de janeiro

West Ham vs Brighton

O último jogo da rodada de Ano Novo acontece no Estádio de Londres, onde os comandados de David Moyes enfrentam o Brighton de Roberto De Zerbi. O West Ham chega a esse jogo com três vitórias em seus últimos cinco jogos na Premier League e tentará somar mais uma quando o Brighton chegar à capital.

Por outro lado, o Brighton chega a Londres com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga, portanto, estará buscando um desempenho forte para conseguir a tão necessária vitória. Esse é mais um jogo que sempre tem um vencedor, pois não houve empate entre os dois times nos últimos quatro confrontos.

Vencer o West Ham em casa será um teste difícil para os Seagulls, pois os Hammers estão invictos nos últimos sete jogos em casa. O Brighton perdeu quatro de seus nove jogos fora de casa na Premier League e venceu apenas três nesta temporada, o que destaca as dificuldades do Brighton na estrada.

Uma vitória do West Ham pode colocá-lo à frente do Manchester United e na sexta posição. Uma vitória do Brighton pode fazer com que o time ultrapasse o West Ham e o Newcastle e chegue ao sétimo lugar.