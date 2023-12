Tottenham vence Bournemouth e "cola" no G-4 da Premier League

O Tottenham fechou a sua participação no ano de 2023 com vitória diante do Bournemouth por 3 a 1 em Londres, subindo mais na tabela da Premier League após os jogos da 19ª neste final de semana. Sarr, Son e Richarlison marcaram para os Spurs, enquanto Alex Scott descontou para os visitantes.

Tottenham iniciou o jogo com ritmo intenso

A equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou começou com tudo e quase marcou antes do primeiro minuto com Son perdendo uma grande oportunidade. Contudo, logo aos oito minutos, Neto falhou na saída e Sarr recebeu sozinho na entrada da área para ajeitar o corpo e bater no canto.

Os Spurs mantiveram o ritmo na sequência da etapa inicial e Son perdeu outra grande chance aos 25'. Ao invadir a grande área em velocidade escapando da marcação, o coreano acabou finalizando em cima de Neto.

Na reta final do primeiro tempo, o Bournemouth assumiu o controle das ações ofensivas e encaixou uma pressão nos minutos finais com várias finalizações, mas todas estas chances não foram convertidas em gol, para a sorte do Tottenham.

Bournemouth não transformou pressão em gols

Os visitantes mantiveram a forte pressão no início do segundo tempo e Vicario desta vez foi exigido para evitar o empate nos minutos inicias com uma excelente defesa. Restou aos Spurs apostarem nos contra-ataques para tentar encaminhar a vitória.

Na transição ofensiva, Richarlison teve uma grande oportunidade e saiu na cara do gol, mas desperdiçou. Do outro lado, Solanke não estava conseguindo aproveitar os espaços cedidos pelos mandantes em um jogo taticamente estranho para os comandados de Postecoglou.

A tranquilidade veio mesmo apenas aos 25 minutos, quando Son recebeu uma bola enfiada nas costas da defesa e bateu sem ângulo de esquerda para vencer o goleiro Neto e enfim ampliar a vantagem do Tottenham. Com muita tranquilidade, Richarlison completou cruzamento rasteiro de Brennan aos 35' e confirmou a vitória do Tottenham.

O Bournemouth conseguiu descontar apenas aos 40', quando uma ótima jogada coletiva iniciada por Tavernier deixou Alex Scott na pequena área, batendo no canto sem chances para Vicario. Houve ainda tempo para um gol anulado nos acréscimos.

Tabela

Com este resultado, o Tottenham foi para a 5ª colocação com 39 pontos na tabela da Premier League e "colou" no Arsenal, que tropeçou na rodada e está com 40 pontos. Do outro lado, o Bournemouth aparece apenas em 12º, com 25 pontos.

Sequência

O Tottenham volta a campo nesta sexta-feira (5) em duelo contra o Burnley, enquanto o próximo compromisso do Bournemouth será diante do QPR no sábado (6). Ambos os jogos serão válidos pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.