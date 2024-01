Artilheiro do Kanchanaburi, Júnior Batista troca de time na Thai League 2

Após realizar uma grande metade de temporada pelo Kanchanaburi, o

atacante Júnior Batista foi anunciado pelo Nongbua Pitchaya, vice-líder da Thai League 2. O jogador fechou com a equipe com contrato até o final de junho deste ano e atuará em seu segundo clube no país.



“Sai do Brasil com um propósito em chegar aqui e fazer um bom trabalho. Graças a Deus isso vem se concretizando, fico muito feliz em ver os propósitos de Deus se cumprirem em minha vida. Vamos trabalhar muito, para que este objetivo seja alcançado e focar no acesso”.



Júnior está atuando pela primeira vez no país e marcou oito gols e duas assistências na segunda liga nacional, além de marcar seis gols e dar uma assistência nas copas nacionais, se tornando o artilheiro isolado do Kanchanaburi na temporada.



“Meu bom início na Tailândia foi consequência de trabalho árduo e do

coletivo. A meta é dar continuidade ao trabalho que venho fazendo e Deus me capacitando cada dia mais para balançar as redes”.



A estreia pelo Nongbua será no próximo sábado (06), contra o Customs United, vice lanterna da Thai League 2, fora de casa.