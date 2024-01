Zagueiro Venicio Fernandes se despede de clube chinês após duas temporadas: "Extremamente grato"

Após duas temporadas atuando no futebol chinês pelo Shijiazhuang Gongfu, o zagueiro Venicio Fernandes está de saída do clube. O brasileiro era um dos pilares da defesa da equipe chinesa desde 2022, e na última temporada terminou na terceira colocação da China League One - equivalente a segunda divisão do país.

Venicio se despediu do Gongfu e se diz grato pelo clube. Desde que desembarcou na China, o zagueiro brasileiro entrou em campo em 44 jogos pela equipe chinesa, com cinco gols e uma assistência.

"Obrigado, Shijiazhuang Gongfu por essas últimas duas temporadas. Sou extremamente grato por terem aberto as portas para mim. Sempre estarei na torcida para que possam conquistar grandes coisas e marcar cada vez mais o nome no futebol chinês – escreveu o brasileiro em suas redes sociais".

Com passagem por todas as categorias de base do Santos, desde o Sub-15 ao Sub-20, o zagueiro Venicio Fernandes iniciou sua carreira pelo São Cristóvão. O brasileiro ainda se aventurou por clubes da Finlândia, antes de retornar ao Brasil em 2020. No futebol brasileiro, o defensor ainda passou por Caxias, Araucária e Taguatinga.