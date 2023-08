Zagueiro de geração campeã da base do Santos supera morte de filha e hoje faz sucesso na China

O zagueiro Venicio Fernandes, mais conhecido como Vena, tem se destacado no futebol chinês pelo Shijiazhuang Gongfu. A equipe do brasileiro atua pela China League One– equivalente a segunda divisão chinesa – e está na briga por uma vaga ao acesso e título da liga. Titular e com dois gols marcados em 2023, o defensor jogou 17 dos 18 jogos possíveis até então na temporada, e é tido como um dos pilares da defesa.

Natural de Cotia, Vena é um ex-Menino da Vila formado pela base do Santos e chegou ao time da Vila Belmiro através de um dos ídolos da história do Peixe, que gostou do que viu e levou o jovem a integrar a equipe Sub-15 na época.

“Cheguei ao Santos no início de 2009, na época eu treinava na escolinha filiada ao clube Meninos da Vila, em Cotia. O dono, Israel, me convidou para fazer a avaliação junto com os outros garotos. E o Lima, ex-jogador e campeão mundial com o Santos, era o avaliador. Ele gostou de mim e me selecionou, depois de duas semanas fui a Santos iniciar minha avaliação com os jogadores do Sub-15”, disse o zagueiro.

Na base santista, o zagueiro fez parte de uma geração multicampeã do Peixe. Entre 2009 e 2013, período em que ficou no clube, Vena conquistou a maioria dos títulos que disputou na época nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, incluindo o título da Copinha de 2013.

“Ganhei quase tudo que poderia ganhar na base. Tive a felicidade de ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 também. Fiquei no Santos até início de 2013, e depois voltei no início de 2015 para integrar o Santos B. Fiquei até o meio de 2016, quando fui para a Finlândia”, relembrou Vena.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevado / Santos FC

“O Santos foi gigante na minha vida e acredito que até hoje eu colho os frutos do que o time fez por mim. Não somente me ajudou a evoluir como atleta, mas também me ajudou como homem. Todos os títulos que ganhei por lá eu recordo com carinho, não existe um momento específico, mas existe uma junção de momentos que fizeram minha passagem por lá ser especial”, concluiu.

Uma perca importante!

Mas o caminho para o defensor não foi fácil. Nesse meio tempo, após sua saída do Santos e passagem pelo futebol finlandês, Vena teve que superar a morte da filha recém-nascida, em 2020, que quase o fez largar de vez a vida de atleta profissional. Na época, o jogador tinha voltado ao Brasil para atuar no Caxias.

“Sem dúvidas foi o pior momento da minha vida, onde eu me encontrava totalmente perdido. Cheguei a jogar por algum tempo amador, Fut7, cheguei até a trabalhar com a minha cunhada como corretor de imóveis. Já que estava muito tempo fora do mercado e estava difícil encontrar time. Mas tudo isso me ajudou muito para o que vivo atualmente”, explicou.

Sucesso na China

Depois de quatro temporadas atuando na Finlândia, de passagens frustradas no futebol brasileiro e a perda recente da filha, Venicio Fernandes embarcou para um novo e último desafio em busca de mudar a sua história no futebol. Seu próximo destino seria o futebol chinês.

Em 2022, o brasileiro acertou sua ida ao Shijiazhuang Gongfu. Vena conta como foi sua chegada e adaptação na China.

“Primeiro que eu já vim para China muito decidido e focado no que eu teria que fazer. Fui muito bem recebido pelo grupo que cinco ou seis jogadores falam português por conta de um intercâmbio que fizeram a anos atrás no Brasil. Então, minha adaptação aqui foi muito rápida. Um dos líderes do time, Wang Song, me ajudou muito também a estar mais tranquilo nos jogos. Gosto da China, tem uma cultura rica e para mim é um privilégio estar aqui.”

Foto: Divulgação / Shijiazhuang Gongfu

Hoje, Vena é um dos principais jogadores e líderes do clube para o tão sonhado acesso à divisão de elite. Na quarta posição, com 35 pontos, a equipe do brasileiro está a um ponto do líder do campeonato, e venceu oito dos últimos nove jogos da liga. O zagueiro está confiante e motivado para levar o clube à primeira divisão da China.

“Estamos brigando pelo acesso e esse é o nosso objetivo esse ano. Claro, não é fácil, mas sabemos bem o que queremos e vamos lutando de jogo em jogo. Eu particularmente acredito muito no espírito que esse time tem, na entrega de todos e isso me deixa ainda mais motivado para fazer história aqui”, finalizou.