Ex-Barcelona, o atacante Gustavo Maia está em busca de um novo clube. O jogador de 21 anos deixou o Vila Nova após a temporada 2023 e conta com sondagens de clubes brasileiros e do exterior.

Revelado pelo São Paulo, Gustavo ganhou destaque ao ser protagonista da equipe que disputou a Copinha em 2020. Depois disso, Maia deixou o futebol brasileiro e mudou de ares rumo ao futebol europeu, onde foi contratado pelo Barcelona.

"Foi um período de grande aprendizado apesar do curto período. Mesmo sendo pela equipe B, ter vestido a camisa de um dos maiores clubes do mundo foi motivo de muito orgulho para mim. Lá joguei com alguns brasileiros como Igor Gomes, atualmente está no Internacional", disse o atacante.

Durante o período em que esteve contratado pelo Barça, o atacante também atuou por empréstimo pelo Valencia antes de retornar ao futebol brasileiro, onde atuou pelo Internacional.

"A passagem pelo Colorado foi legal também, com muita experiência. Trabalhei com Cuesta, D’Alesandro, Taison, entre outros jogadores consagrados e conhecidos. O dia a dia ali no vestiário e nos treinos com eles foram importantes para algumas mudanças de comportamento. Pude perceber algumas coisas que um grande campeão não começa da noite para o dia e são pequenos detalhes que aprendi que levo para o resto da minha carreira", comentou.

Sem clube após deixar o Vila Nova, onde atuou em 2023, Gustavo Maia segue atraindo interesse de clubes do futebol brasileiro e do exterior. Sobre seu futuro, o atacante foi direto ao comentar sobre propostas.

"Estou sem clube, mas vem aparecendo algumas sondagens do Brasil e exterior. Na verdade não tenho uma preferência, vou para um lugar que tenha um bom projeto e onde tenha oportunidades de ter minutagem ao longo da temporada. Claro que isso depende muito mais de mim, mas preciso estar em clube que acredite no meu potencial", finalizou.