Não seria exagero dizer que o atacante Mateus Lima modificou radicalmente o rumo do Ratchaburi na Thai Legue 23/24. O aproveitamento do clube tailandês depois da chegada de Mateus chama a atenção. O time conquistou 16 dos últimos 18 pontos em jogo. Até então lutando contra o descenso, a equipe hoje ocupa o quinto lugar. Mateus mostra-se bastante satisfeito com os resultados obtidos pelo Ratchaburi desde a sua estreia.

“A alegria é enorme. Quando fui contratado, sabia da expectativa que depositavam em mim. O time não estava muito bem e a minha chegada poderia ajudá-lo a evoluir na competição. Felizmente tudo vem dando certo e conseguimos dar um grande salto na classificação”, disse.

O jogador marcou quatro gols e deu uma assistência em seis partidas disputadas pela agremiação tailandesa. Os três primeiros valeram três vitórias. Mateus revela que este é um dos principais momentos de sua carreira.

“Chegar à uma nova equipe e ter de cara o desempenho que venho apresentando é de fato algo raro. Não tenho dúvidas em afirmar que essa é uma das fases mais especiais de toda a minha trajetória profissional”, concluiu.