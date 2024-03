Com gol de Paulinho, o Sertanense empatou com o Benfica Castelo Branco por 1 a 1, no último domingo (24), pelo Campeonato de Portugal. Apesar do empate, o atacante, que é artilho do time, alcançou a marca de seis gols na competição, além de três assistências. Após o confronto, o atleta revelou que a vitória era importante para garantir a manutenção da equipe Alvinegra no torneio.

"Foi um jogo disputado em alta intensidade a cada minuto. Queríamos a vitória para já garantir a manutenção na competição, mas a equipe do Benfica de Castelo Branco tem suas qualidades e é bem organizada, ainda mais jogando em casa. Apesar disso, acredito que poderíamos ter saído com os três pontos", disse Paulinho.

A equipe do brasileiro enfrenta o Fontinhas, dentro de casa, pela última rodada do Campeonato de Portugal. A partida vai ocorrer no domingo (7), às 12h (horário de Brasília). O jogador revelou que o objetivo é a vitória para encerrar a competição com chave de ouro.

"O objetivo para o último jogo da temporada é a vitória, sem dúvidas. Vencemos quatro e empatamos duas partidas nos últimos seis jogos, e queremos acrescentar mais um triunfo nessa equação para terminar com chave de ouro," finalizou.

O atacante Paulinho, um dos principais jogadores da equipe, tem passagem pelas bases de Vasco e América-MG. Além disso, o brasileiro acumula experiência internacional significativa em terras lusitanas, onde também já defendeu Gil Vicente e Leixões.