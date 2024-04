Na Europa, meia paraense projeta reta final de temporada e busca por vaga na Conference League: “É o nosso objetivo”

Com a temporada europeia chegando na sua reta final, os campeonatos começam a definir os seus principais postulantes ao título e as vagas das próximas competições continentais. No Azerbaijão, o Sabah FK, equipe do jogador paraense Christian Fiel, busca uma vaga na Conference League. O brasileiro falou sobre a importância da vaga para o clube.

“Aqui são três vagas para competições da Europa, o campeão disputa a Champions e o segundo e terceiro disputam a Conference League. Na época passada conseguimos a classificação para a pré-eliminatória desta temporada, mas infelizmente não conseguimos alcançar a fase de grupos. Para essa temporada, conseguir novamente uma vaga é o nosso objetivo, é muito importante para o clube”, disse.

Na atual temporada, com 29 rodadas disputadas, o Sabah foi vice-campeão na última edição e ocupa atualmente a quinta colocação, com 40 pontos conquistados. O terceiro colocado, último clube que garante vaga na Conference, tem 44 pontos. Restam sete rodadas para o término da competição. Christian projetou a reta final do torneio.

“Agora chegou à reta final da temporada, todos os jogos são decisivos e não podemos cometer erros. Nós temos um forte, experiente, então temos que encarar todas as partidas como uma final e buscar somar o maior número de pontos. Sabemos que não vai ser fácil, temos adversários qualificados, mas vamos em busca dessa classificação”, concluiu.

O próximo duelo do Sabah será contra o líder da competição, o Qarabag, no domingo (14), às 12h00, horário de Brasília.