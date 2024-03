Na manhã desta sexta-feira (15), a UEFA definiu os confrontos do chaveamento das quartas de final da Conference League 2023/24. O sorteio dos embates aconteceu na cidade de Nyon, na Suíça, sede da entidade.

Aston Villa, Fiorentina, Lille, Olympiacos, Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Club Brugge e PAOK são os oito times que mantém o sonho vivo do título e foram colocados no mesmo pote, onde todos poderiam se cruzar.

Os duelos de ida das quartas de final da Conference League tem datas marcadas para o dia 11 de abril, enquanto os jogos de volta serão realizados no 18 do mesmo mês.

Por outro lado, as semifinais da terceira maior competição de clubes da UEFA, começam há duas semanas, nos dias 2 e 9 de maio, mesma data da definição para a final da Europa League.

O grande destaque das quartas de final da Conference League, fica por conta de Aston Villa e Lille, clubes que fazem ótimas campanhas na Premier League e na Ligue 1, respectivamente.

A primeira partida entre as duas equipes será no Villa Park, em Birmingham e com o segundo embate marcado para o Stade-Pierre-Mauroy, na França.

Essa etapa da competição também terá o duelo quente entre Olympiakos e Fenerbahçe, duas torcidas apaixonadas que dividem uma grande rivalidade no continente europeu, com os gregos fazendo o jogo de ida, em Atenas e no duelo de volta, os turcos decidem sua classificação para as semifinais em Istambul.

Outro confronto que chama atenção nessa fase da competição será entre Club Brugge e PAOK, que vão se enfrentar no primeiro jogo das quartas de final, em Salônica, na Grécia e ambos vão definir sua permanência na Bélgica.

Por fim, a atual vice-campeã Fiorentina mede forças contra o Viktoria Plsen, fazendo a partida de ida na República Tcheca, e no duelo de volta, os italianos decidem uma vaga para as semifinais, em Florença.

A grande final da Conference League será realizada no dia 29 de maio, no Estádio Agia Sophia, que fica localizado em Atenas, na Grécia, inclusive com PAOK e Olympiakos, times locais que podem se enfrentar na decisão.

Essa também será a terceira temporada consecutiva do torneio da UEFA onde Roma e West Ham, já conquistaram o título nas duas últimas edições.

Além do sorteio das quartas de final da Conference League, também foi definido o chaveamento para as semifinais até a grande decisão.

Veja os confrontos das quartas de final da Conference League

Brugge x PAOK

Olympiakos x Fenerbahçe

Aston Villa x Lille

x Lille Viktoria Plsen x Fiorentina

Veja os confrontos da semifinal