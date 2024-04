Desde 2023 atuando no Al-Najmah, da Arábia Saudita, o brasileiro Alan Cariús tem sido um dos destaques do clube na temporada. Em sua segunda passagem pelo futebol do país, o meia-atacante acumula bons números nesta temporada, e está totalmente adaptado ao país.

Na atual temporada, o Al-Najmah, que disputa a segunda divisão saudita, fez 29 partidas, e Alan Cariús esteve em campo em todos os confrontos, sendo 27 pela liga e dois jogos pela Copa do Rei Saudita. Além disso, o camisa 20 de seu clube marcou sete gols e deu 11 assistências.

Com passagens pela base do Flamengo, onde venceu a Copinha em 2016, e por clubes da Áustria e Turquia, Alan comemorou os números neste ano pelo Al-Najmah, e espera poder aumentar ainda mais até o fim da temporada.

“Fico feliz pela temporada que estou tendo. Sei que isso é fruto de todo um trabalho e de foco que tive desde o meu início por aqui no Al-Najmah, no qual sempre busquei focar e cada vez mais melhorar meu desempenho, e graças a Deus estou tendo ótimos números. Agradeço também meus companheiros e a comissão que estão me ajudando desde o início da temporada, e espero que possamos terminar a temporada da melhor forma possível”, disse Alan.

No atual momento, a Segunda Divisão Saudita teve uma pausa, e o Al-Najmah voltou a jogar apenas no dia 17 de abril contra o Al-Orobah, vice-líder da competição. Alan também falou sobre este período sem jogos, e espera que o time possa voltar da melhor forma para o duelo.

“É um período importante da temporada, mas sabemos que temos que usar este momento da melhor forma possível para aprimorar o que vinha dando certo e corrigir nossos erros. E voltaremos em um confronto forte contra o vice-líder, uma equipe muito qualificada, mas vamos estar focados e trabalhando muito para retornar performando bem no confronto e na sequência da competição”, completou.