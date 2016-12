Sorteio dos grupos da Libertadores 2017

Atualiza o conteúdo

Encerrado o sorteio. Grupos definidos.

E uma mudança importante: para as oitavas-de-final, teremos sorteio para definir os jogos.

Grupo 8:

Grêmio

Guarani

Zamora

Deportes Iquique

Grupo 7:

Nacional

Chapecoense

Lanus

Zuliá

Grupo 6:

Atlético-MG

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys

Grupo 5:

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilsterman

G4

Grupo 4:

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

G1

Grupo 3:

River Plate

Emelec

Independiente Medellin

Melgar

Grupo 2:

Santos

Independiente Santa Fé

Sporting Cristal

G3

Grupo 1:

Atlético Nacional

Estudiantes

Barcelona

G2

Agora teremos a fase de grupos.

Terceira fase:

V1 x V8 (G1)

V2 x V7 (G2)

V3 x V6 (G3)

V4 x V5 (G4)

Na terceira, teremos os vencedores entre eles para ver quem avança à fase de grupos.

Segunda fase:

Atlético-PR x Millionarios

Botafogo x Colo Colo

Atlético Cerro x Union Española

Carabobo x Junior Barranquilla

Atlético Tucumán x El Nacional

V1 x The Strongest

V2 x Olimpia

V3 x Universitario

Na segunda fase, teremos os brasileiros, Atlético -PR e Botafogo.

Primeira fase:

Universitario de Sucre x Montevideo Wanderers

Deportivo Municipal x Indenpendiente del Valle

Deportivo Capiatá x Deportivo Táchira

Roque Santa Cruz escolhe....

Vamos com o sorteio da primeira fase.

Primeiramente, os jogos preliminares.

E finalmente teremos o sorteio dos grupos.

O novo logo da Libertadores é apresentado. Agora, ela se chama Conmebol Libertadores Bridgestone.

Um homem se apresenta no palco dizendo que visita todo lugar do continente.

É apresentado Alejandro Guerra, o melhor jogador da Copa Libertadores 2016. Ele é premiado com uma taça.

Neste momento, uma homenagem à Seleção Argentina de 1986 acontece. Hermanos comemoram 30 anos da conquista.

POTE 1: River Plate, Atlético Nacional, Nacional, Peñarol, Atlético-MG, Grêmio, San Lorenzo e Santos.

POTE 2: Estudiantes, Emelec, Libertad, Santa Fé, Palmeiras, Universidad Católica, Guaraní e Sporting Cristal.

POTE 3: Flamengo, Barcelona de Guayaquil, Lanus, Zamora, Jorge Wilstermann, Independiente Medellín, Godoy Cruz e Melgar.

POTE 4: Iquique, Sport Boys, Chapecoense, Zulia, mais os 4 classificados da fase prévia.

PRIMEIRA FASE - Pote 1: Del Valle, Tachira e Montevideo Wanderers

PRIMEIRA FASE - Pote 2: Universitário de Sucre, Dep. Capiatá e Deportivo Municipal.

SEGUNDA FASE - Pote 1: Olímpia, Colo-Colo, The Strongest, Universitário, Union Española, Junior Barranquilla, Millonarios, El Nacional.

SEGUNDA FASE - Pote 2: Atlético-PR, Botafogo, Cerro, Carabobo, Atlético Tucumán, mais os 3 vencedores da primeira fase prévia.

O ranking de clubes da Conmebol será atualizado nesta quarta-feira, e dará uma ideia dos desafios que o Grêmio terá pela frente na Libertadores 2017. O Tricolor deve ser confirmado como um dos oito cabeças de chave da competição, integrando o primeiro pote do sorteio, que ocorrerá a partir das 21h em Luque, no Paraguai.

FAQs: manual VAVEL da Copa Libertadores 2017

A definição garante que o Grêmio não enfrentará na primeira fase o atual campeão da América, o Atlético Nacional, e outros clubes tradicionais, como River Plate, Nacional e Peñarol. Além disso, pelo regulamento do sorteio, equipes do mesmo país não podem ficar na mesma chave, a não ser que venham da fase prévia. Por isso, Santos, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Chapecoense só enfrentarão o Tricolor a partir das oitavas — Botafogo e Atlético-PR, no entanto, podem ser rivais na etapa classificatória.

Apesar disso, há chances de o Grêmio cair em um chamado "grupo da morte" – é possível, por exemplo, enfrentar Estudiantes, Independiente Medellín e Colo-Colo. Por outro lado, também pode estar em um grupo mais fácil, pegando clubes como Emelec , Godoy Cruz e Montevideo Wanderers. Ainda há risco de contratempos, como viagens longas – o Carabobo, da Venezuela, joga em Valência, cuja viagem partindo da Capital passa de 14 horas – e a temível altitude – o The Strongest, da Bolívia, manda os jogos a mais de 3,6 mil metros acima do nível do mar.

É sempre bom lembrar que a nova Libertadores, que reunirá 47 clubes em 2017, promoverá três fases antes da etapa de grupos. Na primeira delas, seis times brigam por três vagas (aquelas que eram dos mexicanos). Os classificados, a partir daí, se juntam às 13 equipes já presentes na segunda fase (entre elas Botafogo e Atlético-PR, por exemplo). Deste total, oito avançam à terceira fase e, por fim, quatro garantem vagas para a etapa na qual o Grêmio se encontra. Todos os confrontos destas três primeiras etapas serão definidos no sistema de mata-mata conforme sorteio desta noite no Paraguai.

Sorteio Libertadores ao vivo hoje

O torneio inicia no fim de janeiro e se estenderá até 29 de novembro. Dez times eliminados na primeira fase garantirão vaga na Sul-Americana de 2017 — os terceiros colocados de cada uma das oito chaves, além dos dois melhores eliminados da terceira fase.

Atual campeã da Sul-Americana, a Chapecoense ganhou vaga direta na fase de grupos. O clube catarinense receberá o troféu na cerimônia de hoje. O Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, também será homenageado com o prêmio de reconhecimento extraordinário "Centenário Conmebol ao Fair Play" por sua postura de apoio e solidariedade em meio à tragédia.

Além do protocolo do sorteio, a Conmebol anunciou que irá entregar durante o evento o Troféu de campeão da Copa Sul-Americana para a Chapecoense. O Atlético Nacional também será reconhecido com o prêmio pelo fair play, valorizando a postura solidária do time colombiano após o acidente com o avião da equipe

brasileira.Logo após o trágico acidente com o voo que levava a delegação da Chape para o primeiro jogo da final do torneio, em Medellín, a diretoria do Atlético Nacional havia pedido que o título fosse entregue aos brasileiros. Na ocasião, o clube da Colômbia chegou a enviar uma carta. A Conmebol oficializou o título internacional dos catarinenses no último dia 5 de dezembro, após reunião de seu conselho.